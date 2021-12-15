Рефери Карасев хочет попасть на чемпионат мира 2022 года

Также Карасев отметил, что собирается продолжать регулярно обслуживать матчи еврокубковых турниров и национальных сборных, на которые его и так постоянно приглашают. В 2021 году лучший российский арбитр отсудил три встречи Евро-2020, включая плей-офф, и еще на одной был резервным рефери.