Рефери Карасев хочет попасть на чемпионат мира 2022 года

Российский судья Сергей Карасев заявил, что работа на чемпионате мира 2022 в Катаре является его мечтой. Об этом сообщает "Советский спорт" со ссылкой на "РИА Новости".
По словам Карасева до этого года его желанием был финал какого-нибудь крупного турнира, и в итоге Сергея с его бригадой назначили на матч за Суперкубок УЕФА, в котором лондонский "Челси" в серии послематчевых пенальти одолел испанский "Вильярреал".
Также Карасев отметил, что собирается продолжать регулярно обслуживать матчи еврокубковых турниров и национальных сборных, на которые его и так постоянно приглашают. В 2021 году лучший российский арбитр отсудил три встречи Евро-2020, включая плей-офф, и еще на одной был резервным рефери.