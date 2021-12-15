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Рефери Карасев хочет попасть на чемпионат мира 2022 года

15 декабря 2021, 19:56
Российский судья Сергей Карасев заявил, что работа на чемпионате мира 2022 в Катаре является его мечтой.

Российский судья Сергей Карасев заявил, что работа на чемпионате мира 2022 в Катаре является его мечтой. Об этом сообщает "Советский спорт" со ссылкой на "РИА Новости".

По словам Карасева до этого года его желанием был финал какого-нибудь крупного турнира, и в итоге Сергея с его бригадой назначили на матч за Суперкубок УЕФА, в котором лондонский "Челси" в серии послематчевых пенальти одолел испанский "Вильярреал".

Также Карасев отметил, что собирается продолжать регулярно обслуживать матчи еврокубковых турниров и национальных сборных, на которые его и так постоянно приглашают. В 2021 году лучший российский арбитр отсудил три встречи Евро-2020, включая плей-офф, и еще на одной был резервным рефери.

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