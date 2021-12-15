ПЦБК мониторит качества воздуха в жилой зоне Перми

Гендиректор группы предприятий «ПЦБК» Юрий Марков подчеркнул, что экопроект реализовали всего за шесть месяцев. Произошло это в рамках долгосрочной программы по снижению негативного воздействия на природу. Организация постоянно информирует горожан обо всех природоохранных мероприятиях. Данные выкладывают в открытый доступ. На производство и очистные сооружения организуются экскурсии. Сведения о пробах людям доступны на информтабло в онлайн-режиме. Информация размещена не только на самом стационарном посту, но и в школе № 123. Помимо этого, показатели качества воздуха можно посмотреть в интернете на специальном ресурсе https://air-monitor.ru. Они обновляются ежечасно.