ПЦБК мониторит качества воздуха в жилой зоне Перми

Сейчас жители города могут в режиме реального времени следить за содержанием в воздухе разных веществ, а также узнавать метеоданные, пишет properm.ru.
По словам мэра Перми Алексея Дёмкина, он рад, что ПЦБК реализовала еще один экологический проект. Сведения будут доступны как персоналу предприятия, так и горожанам. Система мониторинга необходима. Завод будет реализовывать и другие природоохранные мероприятия.
Высокоточное оборудование позволит измерять содержание в воздухе оксида азота, диоксида азота, аммиака, сероводорода и диоксида серы. Пробоотборный зонд поставили на крыше поста. Внутри объекта есть газоанализаторы, перерабатывающие информацию и вводящие ее в специальную компьютерную программу. Такое высокоточное оборудование в своей работе применяют эксперты Росгидромета. Пост стоит недалеко от ДК «Бумажник». Там много социально значимых объектов микрорайона, проходит трасса с интенсивным движением, есть очистные сооружения предприятия.
Гендиректор группы предприятий «ПЦБК» Юрий Марков подчеркнул, что экопроект реализовали всего за шесть месяцев. Произошло это в рамках долгосрочной программы по снижению негативного воздействия на природу. Организация постоянно информирует горожан обо всех природоохранных мероприятиях. Данные выкладывают в открытый доступ. На производство и очистные сооружения организуются экскурсии. Сведения о пробах людям доступны на информтабло в онлайн-режиме. Информация размещена не только на самом стационарном посту, но и в школе № 123. Помимо этого, показатели качества воздуха можно посмотреть в интернете на специальном ресурсе https://air-monitor.ru. Они обновляются ежечасно.
Оборудование работает в автоматическом режиме, что исключает влияние человека при отборе и анализе проб.
Добавим, что экологическая составляющая входит в число наиболее важных направлений в работе ПЦБК. На протяжении многих лет предприятие принимает участие в национальном проекте «Экология». Организация финансирует природоохранные мероприятия, увеличивает объемы переработки макулатуры, восстанавливает зеленые насаждения на арендованных лесных участках и выпускает рыбу в реки и озера Прикамья.
Депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Бойченко сказал, что на территории региона экологические проекты проводят почти все промышленные предприятия. В настоящее время по всей России реализуется национальный проект «Экология». В Перми за качеством воздуха следят промышленные гиганты. Здесь имеются в виду «Лукойл-ПНОС» и «Сибур-Химпром». Сегодня к ним присоединилась еще одна организация. От этого выигрывает все население. Горожане видят реальное положение дел.