nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Передавать показания приборов учета стало ещё проще с функцией сканирования

15 декабря 2021, 10:18
Фото: 1Mi
В мобильном приложении «Коммуналка Онлайн» появилась дополнительная функция «Сканирование показаний», сообщает ЭК «Восток».

Стоит отметить, что сканирование доступно с мобильных устройств с платформами iOS не ниже 12, Android не ниже 8 и возможно со всех видов приборов учёта: с механическим счётным устройством или с жидкокристаллическим дисплеем.

Для успешного сканирования нужно: нажать на иконку сканера; навести камеру на показания прибора учёта; нажать на кнопку «Остановить» (если это необходимо); дождаться распознавания показаний; нажать кнопку «Сохранить».

При необходимости показания можно откорректировать и отправить на сервер компании Восток.

«Коммуналка Онлайн» – это дистанционный сервис, с помощью которого клиенты, не выходя из дома, могут оперативно передать показания приборов учета и оплатить счета, набирает все большую популярность среди населения, благодаря простоте, удобству и доступности.

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25