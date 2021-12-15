Передавать показания приборов учета стало ещё проще с функцией сканирования

Стоит отметить, что сканирование доступно с мобильных устройств с платформами iOS не ниже 12, Android не ниже 8 и возможно со всех видов приборов учёта: с механическим счётным устройством или с жидкокристаллическим дисплеем.
Для успешного сканирования нужно: нажать на иконку сканера; навести камеру на показания прибора учёта; нажать на кнопку «Остановить» (если это необходимо); дождаться распознавания показаний; нажать кнопку «Сохранить».
При необходимости показания можно откорректировать и отправить на сервер компании Восток.
«Коммуналка Онлайн» – это дистанционный сервис, с помощью которого клиенты, не выходя из дома, могут оперативно передать показания приборов учета и оплатить счета, набирает все большую популярность среди населения, благодаря простоте, удобству и доступности.