Новогоднее путешествие как бонус: ЖК «Ленинград» готовит тюменцам подарки

Если до города на Неве нужно лететь, то сам ЖК «Ленинград» располагается недалеко от центра Тюмени в активно развивающемся районе Плеханово. Местоположение сочетает в себе плюсы жизни вдали от городской суеты и возможность быстро и удобно добраться до любой точки города, ведь рядом находится развязка ТКАД.