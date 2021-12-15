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На тюменской трассе задержан нетрезвый 21-летний водитель без прав

15 декабря 2021, 09:58
Фото: ГИБДД Тюменской области
На тюменской трассе задержан нетрезвый 21-летний водитель без прав
Сегодня рано утром, в пятом часу, на 51-м километре трассы Тюмень — Нижняя Тавда дорожные полицейские задержали 21-летнего жителя Уватского района с признаками алкогольного опьянения и отсутствия водительских прав, рассказали в региональной Госавтоинспекции.
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Тюмень

Молодой человек управлял автомобилем «ВАЗ-2107».

«Автоинспекторы провели освидетельствование. Показатели алкотестера составили 0,68 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Полицейские отстранили тюменца от управления автомобилем», — уточнили в Управлении.

Также на автомобилиста составлен административный материал по статье 12.8.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами». Машина была отправлена на штрафстоянку.

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