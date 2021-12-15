На тюменской трассе задержан нетрезвый 21-летний водитель без прав

Молодой человек управлял автомобилем «ВАЗ-2107».
«Автоинспекторы провели освидетельствование. Показатели алкотестера составили 0,68 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Полицейские отстранили тюменца от управления автомобилем», — уточнили в Управлении.
Также на автомобилиста составлен административный материал по статье 12.8.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами». Машина была отправлена на штрафстоянку.