На мосту Стрела в центре Тюмени произошло ДТП

На данный момент в областной столице пробки семь баллов, всего в городе произошло пять ДТП. В районе Червишевского тракта при выезде из города отмечаются затруднения. На Республики и 50 лет Октября скорость транспорта снизилась до 2-3 км/ч. Здесь же образовалась пробка в 3 километра. В северной части города (на Щербакова) серьёзных затруднений пока нет.