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На мосту Стрела в центре Тюмени произошло ДТП

15 декабря 2021, 12:33
Фото: 2ГИС
В Тюмени 15 декабря на мосту Стрела в центре Тюмени произошло ДТП с 3 машинами, пострадавших нет.
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Тюмень

По данным очевидцев, автомобили перекрыли две полосы движения, но серьёзных пробок пока нет.

Стоит отметить, что в километре от места инцидента сегодня днём тоже произошло ДТП, внедорожник Субару влетел в столб. Пострадал только автомобиль, водитель успел затормозить, но машина получила повреждения.

На данный момент в областной столице пробки семь баллов, всего в городе произошло пять ДТП. В районе Червишевского тракта при выезде из города отмечаются затруднения. На Республики и 50 лет Октября скорость транспорта снизилась до 2-3 км/ч. Здесь же образовалась пробка в 3 километра. В северной части города (на Щербакова) серьёзных затруднений пока нет.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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