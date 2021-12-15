МегаФон предложил новый формат оплаты покупок в салонах связи

«Мы считаем, что новый сервис имеет большие перспективы на рынке. Это альтернативный финансовый инструмент, позволяющий покупателям практически мгновенно получить нужный товар. Пилотный проект стартовал в 10 регионах России, в том числе в Москве и области. В следующем году мы планируем сделать услугу доступной по всех регионах, если она будет пользоваться высоким спросом», комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.