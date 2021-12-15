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Команда КВН из Ялуторовска получила приглашение от Маслякова на «КиВиН-2022» в Сочи

15 декабря 2021, 07:17
Фото: Лариса Евсеева страница Вконтакте
Команда КВН из Ялуторовска получила приглашение от Маслякова на "КиВиН"
Председатель Ялуторовской городской организации инвалидов Лариса Евсеева рассказала, что команда КВН «БЕЗ КОМПЛЕКСОВ», в которой играют ребята с инвалидностью, ищет спонсоров, чтобы поехать на «КиВиН-2022».
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Тюмень

В следующем году с 12 по 23 января в городе Сочи состоится 33 Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2022», куда юмористы получили приглашение от бессменного руководителя и ведущего телепередачи Александра Васильевича Маслякова.

«Ребята играют с 2013 года. В их послужном списке 10 успешных выступлений. А фишка нашей команды — две пары близнецов. В 2021 году команда выиграла Гран-при на областном Кубке КВН, а затем заняла второе место в четверти финала интегрированной игры в Челябинске и после поехала на финал в Санкт-Петербург», — пояснила Лариса Евсеева.

Однако, без спонсорской поддержки ребята не смогут осуществить свою мечту, поскольку участие в сочинском фестивале оплачивается отправляющей стороной. Помочь одарённым ребятам-инвалидам может каждый неравнодушный. Реквизиты для финансовой помощи Лариса Евсеева обещает направить в личном сообщении в «ВК». Там же ей можно задать интересующие вопросы.

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