Команда КВН из Ялуторовска получила приглашение от Маслякова на «КиВиН-2022» в Сочи

«Ребята играют с 2013 года. В их послужном списке 10 успешных выступлений. А фишка нашей команды — две пары близнецов. В 2021 году команда выиграла Гран-при на областном Кубке КВН, а затем заняла второе место в четверти финала интегрированной игры в Челябинске и после поехала на финал в Санкт-Петербург», — пояснила Лариса Евсеева.