Губернаторам разрешили избираться более двух сроков подряд

Исходя из инициативы, федеральные и региональные органы, а также ведомства местного самоуправления включены в единую систему публичной власти. Помимо того, президент РФ обеспечивает их согласованное функционирование и взаимодействие.
По новому законодательству главы регионов смогут выставлять свою кандидатуру на выборы более двух сроков подряд и не могут называться «президентом». Свои обязанности губернатор должен исполнять в течение пяти лет — таков один срок.
Созыв в областных Думах также действует не более 5 лет.
Кроме того, теперь нормативные акты не должны расходиться с положениями Конституции РФ и федеральным законом. А региональные парламенты могут работать удалённо.