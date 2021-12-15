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Губернаторам разрешили избираться более двух сроков подряд

15 декабря 2021, 05:18
Фото: 1Mi
Губернаторам разрешили избраться более двух сроков подряд
Накануне депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о публичной власти, который меняет систему региональной власти, пишет URA.RU.
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Тюмень

Исходя из инициативы, федеральные и региональные органы, а также ведомства местного самоуправления включены в единую систему публичной власти. Помимо того, президент РФ обеспечивает их согласованное функционирование и взаимодействие.

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По новому законодательству главы регионов смогут выставлять свою кандидатуру на выборы более двух сроков подряд и не могут называться «президентом». Свои обязанности губернатор должен исполнять в течение пяти лет — таков один срок.

Созыв в областных Думах также действует не более 5 лет.

Кроме того, теперь нормативные акты не должны расходиться с положениями Конституции РФ и федеральным законом. А региональные парламенты могут работать удалённо.

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