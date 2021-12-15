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Главная ёлка Тюмени откроется 25 декабря с фейерверком

15 декабря 2021, 11:39
Фото: 1Mi
25 декабря на площади 400-летия города Тюмени состоится открытие главной ёлки, сообщает администрация.

На данный момент она установлена и работает.

Официальное открытие начнётся около 15:00. Здесь появится Дед Мороз, а вечером запланирован новогодний фейерверк. В этот же день на площади откроют резиденцию Деда Мороза. Она будет работать до 14 января.

Стоит отметить, что данные мероприятия пройдут с учетом ограничительных мер, на площади могут собраться не более 500 человек.

До Нового года осталось 17 дней. Город готовится к главному празднику в РФ.

«Одно и тоже каждый год. Похожие украшения на ёлке уже лет 6, неинтересно», — отмечает подписчик тюменского паблика.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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