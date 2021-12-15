Главная ёлка Тюмени откроется 25 декабря с фейерверком

На данный момент она установлена и работает.
Официальное открытие начнётся около 15:00. Здесь появится Дед Мороз, а вечером запланирован новогодний фейерверк. В этот же день на площади откроют резиденцию Деда Мороза. Она будет работать до 14 января.
Стоит отметить, что данные мероприятия пройдут с учетом ограничительных мер, на площади могут собраться не более 500 человек.
До Нового года осталось 17 дней. Город готовится к главному празднику в РФ.
«Одно и тоже каждый год. Похожие украшения на ёлке уже лет 6, неинтересно», — отмечает подписчик тюменского паблика.