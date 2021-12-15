nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Где лучше всего выбрать 1-комнатную квартиру в Петербурге

15 декабря 2021, 04:10
Фото: pixabay.com
1-комнатная квартира в Северной столице — ликвидный товар, способный приносить немало денег, в том числе в плане сдачи ее в аренду. Этот же вариант прекрасно подойдет в качестве стартового, но собственного жилья для молодых семей.

Интересно, что в Санкт-Петербурге спрос на квартиры превышает предложение, несмотря на очень высокие цены.

Это обусловлено реалиями мегаполиса и желанием многих людей перебраться именно сюда на постоянное место жительства. При этом все больше людей с периферии выбирают именно Питер в противовес Москве.

По этой причине 1-комнатная квартира в Северной столице — ликвидный товар, способный приносить немало денег, в том числе в плане сдачи ее в аренду. Этот же вариант прекрасно подойдет в качестве стартового, но собственного жилья для молодых семей, людей старшего поколения, чьи дети стали жить отдельно.

Где лучше всего выбрать недвижимость

Креативные, думающие люди давно уже отошли от мысли искать жилье в центре мегаполиса. Да, это престижно, но совсем неразумно, как с экономической точки зрения, так и практической. Перспективнее купить 1-комнатную квартиру в Мурино — небольшом пригороде Питера.

Жилой комплекс «Мой мир», расположенный в Мурино, стоит рассмотреть в качестве перспективного варианта по следующим причинам:

  1. Современные корпуса, реализованные по креативным проектам из инновационных материалов. Огромные, панорамные окна никого не оставят равнодушными. В таких квартирах жить тепло, уютно и светло.
  2. Некоторая удаленность от города делает воздух здесь чище и свежее. В окрестностях жилого комплекса имеются лесопарковые зоны, во дворах — детские игровые площадки.

Отдельно необходимо сказать о транспортной инфраструктуре. Во-первых, в самом ЖК имеется достаточно парковочных мест, как для самих жильцов, так и их гостей. Закрытый паркинг позволяет решить вопрос хранения машин достаточно эффективно. Во-вторых, рядом имеется станция метро, что всегда приятно и позволяет добраться достаточно быстро практически в любую точку города. В-третьих, рядом расположена КАД, облегчающая «жизнь» автовладельцам. В общем, добраться до дома или, наоборот, выехать в центр труда не составляет.

А что с оплатой?

Безусловно, застройщик не представляет благотворительную организацию, а наоборот, является коммерческой структурой. Тем не менее, он предлагает покупателям квартир определенные льготные и выгодные условия сотрудничества.

  • Это может быть рассрочка с 20% первоначальным взносом.
  • Популярностью пользуются ипотеки различных типов, в том числе военные и семейные.
  • Оптимальным вложением материнского капитала можно считать покупку жилья в целом и однокомнатной квартиры в жилищном комплексе «Мой мир» в частности.
  • Если покупателю положены государственные субсидии, то они обязательно будут учтены при оплате.

В заключение стоит отметить, что потенциальный потребитель имеет возможность дозаказать отделку «под ключ» и, в конечном счете, въехать в однушку, полностью готовую для проживания. Кстати, в базовом варианте квартиры отделаны «в белую», то есть полностью готовы к чистовому косметическому ремонту.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25