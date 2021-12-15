Где лучше всего выбрать 1-комнатную квартиру в Петербурге

Отдельно необходимо сказать о транспортной инфраструктуре. Во-первых, в самом ЖК имеется достаточно парковочных мест, как для самих жильцов, так и их гостей. Закрытый паркинг позволяет решить вопрос хранения машин достаточно эффективно. Во-вторых, рядом имеется станция метро, что всегда приятно и позволяет добраться достаточно быстро практически в любую точку города. В-третьих, рядом расположена КАД, облегчающая «жизнь» автовладельцам. В общем, добраться до дома или, наоборот, выехать в центр труда не составляет.