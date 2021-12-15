Где лучше всего выбрать 1-комнатную квартиру в Петербурге

Интересно, что в Санкт-Петербурге спрос на квартиры превышает предложение, несмотря на очень высокие цены.
Это обусловлено реалиями мегаполиса и желанием многих людей перебраться именно сюда на постоянное место жительства. При этом все больше людей с периферии выбирают именно Питер в противовес Москве.
По этой причине 1-комнатная квартира в Северной столице — ликвидный товар, способный приносить немало денег, в том числе в плане сдачи ее в аренду. Этот же вариант прекрасно подойдет в качестве стартового, но собственного жилья для молодых семей, людей старшего поколения, чьи дети стали жить отдельно.
Креативные, думающие люди давно уже отошли от мысли искать жилье в центре мегаполиса. Да, это престижно, но совсем неразумно, как с экономической точки зрения, так и практической. Перспективнее купить 1-комнатную квартиру в Мурино — небольшом пригороде Питера.
Жилой комплекс «Мой мир», расположенный в Мурино, стоит рассмотреть в качестве перспективного варианта по следующим причинам:
Отдельно необходимо сказать о транспортной инфраструктуре. Во-первых, в самом ЖК имеется достаточно парковочных мест, как для самих жильцов, так и их гостей. Закрытый паркинг позволяет решить вопрос хранения машин достаточно эффективно. Во-вторых, рядом имеется станция метро, что всегда приятно и позволяет добраться достаточно быстро практически в любую точку города. В-третьих, рядом расположена КАД, облегчающая «жизнь» автовладельцам. В общем, добраться до дома или, наоборот, выехать в центр труда не составляет.
Безусловно, застройщик не представляет благотворительную организацию, а наоборот, является коммерческой структурой. Тем не менее, он предлагает покупателям квартир определенные льготные и выгодные условия сотрудничества.
В заключение стоит отметить, что потенциальный потребитель имеет возможность дозаказать отделку «под ключ» и, в конечном счете, въехать в однушку, полностью готовую для проживания. Кстати, в базовом варианте квартиры отделаны «в белую», то есть полностью готовы к чистовому косметическому ремонту.