ЕР предложила расширить меры поддержки семей с детьми

Издание сообщает, что одним из важнейших направлений работы «Единой России» является укрепление престижа института семьи и его статуса в целом. По словам уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой, на сегодняшний день в РФ проживает свыше тридцати миллионов детей, что является историческим максимумом за последние десять лет. При этом коэффициент рождаемости становится ниже. Однако, по словам главы государства Владимира Путина, образ будущего Российской Федерации — большая, крепкая семья. Поэтому основной задачей для всех является разработка формулы демографического роста, добавила Кузнецова.
Она отметила, что в первую очередь необходимо закрепить статус многодетной семьи. Это поможет в том числе семьям, которые только планируют детей. На данный момент меры поддержки многодетных семей действуют не во всех российских регионах и они достаточно неоднородные.
Анна Кузнецова напомнила, что ранее партия «Единая Россия» инициировала меры поддержки семей с детьми. При поддержке ЕР сегодня учащиеся начального звена школ получают бесплатное горячее питание, беременным, попавшим в сложную ситуацию, выплачиваются пособия, а родители детей до семи лет получают 100%-ную оплату больничного, независимо от трудового стажа.
Кроме того, члены комиссии предложили создать программу, позволяющую определить профессиональные потребности женщин с детьми, и сформировать профильные образовательные программы для детей, окончивших 9 класс.
Завершая заседание, Кузнецова заявила, что востребованность и доступность мер поддержки семей с детьми, которые действуют в российских регионах, проанализирует комиссия. Для контроля за реализацией народной программы партии и эффективностью работы комиссии будут созданы две дополнительные структуры — ревизионная группа, куда войдут юристы, эксперты, представители прокуратуры, и наблюдательный совет, состоящий из родителей, представителей общественной палаты и ОНФ.
По сообщению сайта ER.ru, Анна Кузнецова назначена главой комиссии генерального совета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи. Основной целью структуры является реализация соответствующих разделов народной программы партии.
В октябре состоялось торжественное открытие Тюменской региональной общественной организации «Юнона», учредителями стали инициативные и успешные женщины, в семьях которых от четырёх и более детей. Это событие объединило многодетные семьи из каждого муниципального образования Тюменской области.
«Взаимодействие партийного проекта „Крепкая семья“ и организации „Юнона“ помогает оперативно узнать об актуальных вопросах, проблемах, возникающих у многодетных семей, и принять все необходимые меры для решения сложившихся ситуаций, — сказал региональный координатор партпроекта „Единой России“ „Крепкая семья“ в Тюменской области Алексей Салмин. — Также осенью был создан первый в области Комитет отцов, как отец и руководитель я вижу, что сегодня мужчины недостаточно участвуют в воспитании детей. Нужно менять эту ситуацию. В планах — создать такой совет в каждом муниципалитете и объединить их в общую областную организацию».
Он также отметил, что устоявшиеся традиционные семейные ценности являются залогом успешного развития государства. «Наша общая задача — донести до подрастающего поколения нравственные идеалы, показать примерами, что многодетные полные семьи — это тыл и фундамент, на котором строится будущее России», — добавил он.