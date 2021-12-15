ЕР предложила расширить меры поддержки семей с детьми

«Взаимодействие партийного проекта „Крепкая семья“ и организации „Юнона“ помогает оперативно узнать об актуальных вопросах, проблемах, возникающих у многодетных семей, и принять все необходимые меры для решения сложившихся ситуаций, — сказал региональный координатор партпроекта „Единой России“ „Крепкая семья“ в Тюменской области Алексей Салмин. — Также осенью был создан первый в области Комитет отцов, как отец и руководитель я вижу, что сегодня мужчины недостаточно участвуют в воспитании детей. Нужно менять эту ситуацию. В планах — создать такой совет в каждом муниципалитете и объединить их в общую областную организацию».