Cообщества ВК получат возможность показывать видео только подписчикам

Теперь можно определять, кому будут доступны эксклюзивные видеоматериалы: например, только подписчикам. Появилась возможность предоставлять доступ к роликам по ссылке — в том числе зрителям, которые не зарегистрированы в социальной сети.
Нововведения VK Видео призваны предоставить авторам возможность организовать творческое пространство — и при необходимости самостоятельно определить среди широкой аудитории круг единомышленников, предоставив им расширенный доступ к видеоконтенту. Например, ролики могут снимать узкоспециализированные эксперты или начинающие авторы. Широкие и понятные настройки приватности для видеозаписей помогут развивать талант в комфортных условиях, не опасаясь критики и осуждений за самовыражение. Образовательные паблики могут выкладывать записи семинаров только для участников курсов, сообщества музыкантов — показывать закрытые фан-встречи, а группы компаний — ограничивать доступ конкурентов к своим видеопрезентациям.
Кроме того, администраторы сообществ получили возможность делиться роликами по ссылке — они не видны в общем списке видеозаписей сообщества. С одной стороны, так ещё легче взаимодействовать с аудиторией: доступ к уникальным закрытым материалам может стать подарком в конкурсе или благодарностью за активность подписчиков. С другой стороны, это возможность привлечь дополнительную аудиторию к просмотру контента: когда человек получает ссылку на видео, он может отправить её друзьям и знакомым, — даже если они не зарегистрированы ВКонтакте.
Изменить настройки приватности можно и для комментариев к видеоматериалам сообщества. Возможность делиться своим мнением под роликом может быть у всех пользователей, участников группы или только её администраторов.
Кроме расширенных настроек приватности, администраторам сообществ доступны все технологии VK Видео. Авторы могут загружать «тяжёлые» файлы размером до 256 Гбайт, а их подписчики — смотреть видео и прямые эфиры в качестве Full HD и 4К. По умолчанию в плеере включена функция автоматического выбора качества, задача которой — обеспечить лучший пользовательский опыт во время просмотра видео. Оценить его поможет стриминг на сетевые медиаплееры Chromecast и AirPlay: технология позволяет транслировать видео с мобильных устройств на экран компьютера или телевизора.
VK Видео — видеоплатформа № 1 в России по просмотрам и аудитории: каждый день ей пользуются 40 миллионов человек. Это стало возможным благодаря объединению видеоресурсов соцсетей ОК и ВКонтакте, а также всех продуктов экосистемы VK. В рамках VK Видео доступны ключевые видеотехнологии: кросс-платформенный плеер с самым быстрым первым кадром, оптимизированные сетевые протоколы и технологии доставки контента. Также среди обновлений — новые форматы монетизации и решения в области повышения дохода от In-Stream видео. Кроме того, VK Видео сделала новую видеовитрину ВКонтакте доступной для незарегистрированных пользователей. Для них открылась многомиллионная библиотека фильмов, сериалов, телешоу, спортивных матчей, киберспортивных трансляций и многого другого. Для удобства навигации видео распределены по тематическим разделам — их можно смотреть бесплатно и в максимально высоком качестве.
Ранее гибкие настройки приватности представили Клипы ВКонтакте. Теперь при публикации можно скрыть клипы от конкретных людей либо целых списков друзей, которые не разделяют увлечения автора: например, родственников или коллег. Новый инструмент поможет начинающим авторам перебороть стеснение, раскрыть творческий потенциал и заявить о себе широкой аудитории — не переживая о том, что подумают друзья и знакомые.