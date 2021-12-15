Cообщества ВК получат возможность показывать видео только подписчикам

VK Видео — видеоплатформа № 1 в России по просмотрам и аудитории: каждый день ей пользуются 40 миллионов человек. Это стало возможным благодаря объединению видеоресурсов соцсетей ОК и ВКонтакте, а также всех продуктов экосистемы VK. В рамках VK Видео доступны ключевые видеотехнологии: кросс-платформенный плеер с самым быстрым первым кадром, оптимизированные сетевые протоколы и технологии доставки контента. Также среди обновлений — новые форматы монетизации и решения в области повышения дохода от In-Stream видео. Кроме того, VK Видео сделала новую видеовитрину ВКонтакте доступной для незарегистрированных пользователей. Для них открылась многомиллионная библиотека фильмов, сериалов, телешоу, спортивных матчей, киберспортивных трансляций и многого другого. Для удобства навигации видео распределены по тематическим разделам — их можно смотреть бесплатно и в максимально высоком качестве.