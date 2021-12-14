За неделю на несанкционированных торговых точках в Тюмени изъято 53 кг рыбы

С 6 по 12 декабря ревизоры совершили семь рейдов и составили 24 протокола.
«Когда местные жители приобретают продукцию на несанкционированных торговых точках, они думают, что таким образом экономят. Однако, в действительности выходят лишние траты, поскольку уличные торговцы не платят налоги, а восстанавливать испорченные газоны и убирать мусор приходится за счёт городского бюджета. Тогда как эти средства можно было пустить на развитие и благоустройство областного центра», — пояснили в департаменте.
Специалисты обращаются к горожанам с просьбой относится к городу с бережностью и приобретать продукцию только в специально отведённых для этого местах.