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За неделю на несанкционированных торговых точках в Тюмени изъято 53 кг рыбы

14 декабря 2021, 05:08
Фото: Администрация Тюмени
За неделю на несанкционированных торговых точках в Тюмени изъято 53 кг рыбы
В течение прошлой недели представители городского департамента потребительского рынка совместно с полицейскими проверяли места несанкционированной торговли и в ходе рейдов изъяли 53 килограмма рыбы, сообщили в ведомстве.
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Тюмень

С 6 по 12 декабря ревизоры совершили семь рейдов и составили 24 протокола.

«Когда местные жители приобретают продукцию на несанкционированных торговых точках, они думают, что таким образом экономят. Однако, в действительности выходят лишние траты, поскольку уличные торговцы не платят налоги, а восстанавливать испорченные газоны и убирать мусор приходится за счёт городского бюджета. Тогда как эти средства можно было пустить на развитие и благоустройство областного центра», — пояснили в департаменте.

Специалисты обращаются к горожанам с просьбой относится к городу с бережностью и приобретать продукцию только в специально отведённых для этого местах.

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#Новости#Общество#Несанкционированная торговля#Тюмень#Дарья Гасникова
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