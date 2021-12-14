За фиктивный приём экзаменов у мигрантов в Омске две женщины получили условные сроки

Как стало известно, в ходе своей деятельности осужденные зачастую фиксировали экзамены без сдачи таковых. Следствие установило несколько случаев приёма экзаменов у мигрантов, которые совсем не говорили по-русски, а общались только с помощью переводчика. В общей сложности фигурантки успели экзаменовать несколько десятков человек.
«Примечательно, что учреждение, от имени которого проходили испытания, располагалось в Свердловской области, а специалист, который якобы принимал экзамены удалённо — в Тюмени», — уточнили изданию в ведомстве.
Фиктивные результаты экзаменов направлялись в миграционные службы, чтобы мигранты могли получить документы для работы в нашей стране.