За фиктивный приём экзаменов у мигрантов в Омске две женщины получили условные сроки

Как стало известно, в ходе своей деятельности осужденные зачастую фиксировали экзамены без сдачи таковых. Следствие установило несколько случаев приёма экзаменов у мигрантов, которые совсем не говорили по-русски, а общались только с помощью переводчика. В общей сложности фигурантки успели экзаменовать несколько десятков человек.