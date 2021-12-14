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За фиктивный приём экзаменов у мигрантов в Омске две женщины получили условные сроки

14 декабря 2021, 08:34
Фото: 1Mi
За фиктивный приём экзаменов у мигрантов в Омске две женщины получили сроки
Управление ФСБ России по Омской области сообщили, что двух женщин в Омске, которые работали, как некоммерческая организация помощи мигрантам и принимали экзамены на владение русским языком, историей и основами законодательства РФ, суд приговорил к 2-м и 3-м годам лишения свободы условно, пишет «Город55».
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Тюмень

Как стало известно, в ходе своей деятельности осужденные зачастую фиксировали экзамены без сдачи таковых. Следствие установило несколько случаев приёма экзаменов у мигрантов, которые совсем не говорили по-русски, а общались только с помощью переводчика. В общей сложности фигурантки успели экзаменовать несколько десятков человек.

«Примечательно, что учреждение, от имени которого проходили испытания, располагалось в Свердловской области, а специалист, который якобы принимал экзамены удалённо — в Тюмени», — уточнили изданию в ведомстве.

Фиктивные результаты экзаменов направлялись в миграционные службы, чтобы мигранты могли получить документы для работы в нашей стране.

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#Новости#Мошенничество#Мигранты#Происшествия#Тюмень#Дарья Гасникова
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