За экологичность Сбер наградил две тюменские управляющие компании

«Сбер всегда с большим удовольствием поддерживает различные экологические инициативы, так как это является важным направлением в реализации корпоративной социальной ответственности банка и соответствует принципам ESG-повестки. Мы сажаем деревья, собираем и перерабатываем пластик, финансируем различные экологичные проекты в стране и многое другое. Нам приятно, что наши ценности в области защиты окружающей среды разделяют и другие компании. Уверен, только совместными усилиями мы сможем улучшить экологическую обстановку в стране и добиться разумного использования природных богатств», отметил Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.