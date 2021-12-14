nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За экологичность Сбер наградил две тюменские управляющие компании

14 декабря 2021, 11:05
Фото: pixabay.com
Сбербанк в Тюмени наградил руководителей двух управляющих компаний, максимально придерживающихся в работе принципов бережливости, экономичности и экологичности.
Сюжет
Тюмень

В число победителей конкурса «Бережливое ЖКХ» на территории Урала вошли две тюменские организации — группа компаний «Домово» и управляющая компания «Русь».

Основная цель конкурса — выбрать наиболее ESG-ориентированные компании, то есть те, которым близки принципы бережного отношения к окружающей среде. Победителей определяли, учитывая отношение УК к экотрендам: участвует в акциях по раздельному сбору мусора, предоставляет квитанции в электронном виде и в целом поддерживает добрососедские отношения.

«Сбер всегда с большим удовольствием поддерживает различные экологические инициативы, так как это является важным направлением в реализации корпоративной социальной ответственности банка и соответствует принципам ESG-повестки. Мы сажаем деревья, собираем и перерабатываем пластик, финансируем различные экологичные проекты в стране и многое другое. Нам приятно, что наши ценности в области защиты окружающей среды разделяют и другие компании. Уверен, только совместными усилиями мы сможем улучшить экологическую обстановку в стране и добиться разумного использования природных богатств», отметил Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.

Материалы по теме
Сбер присоединился к самой масштабной экологической акции «Час земли»Сбер расширил возможности «Многоцелевого кредита»Рефинансировать кредиты в Сбере теперь можно по ставке от 5,9%
#Новости#Сбербанк#Сбер#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25