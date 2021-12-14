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Во вторник в Тюмени ожидается потепление

14 декабря 2021, 01:03
Фото: 1Mi
Во вторник в Тюмени ожидается потепление, сообщает Гисметео.

Погода будет пасмурной и без осадков. Температура воздуха составит – 8 градусов, к вечеру потеплеет до – 5. Скорость ветра 2-5 метров в секунду, влажность 60%, атмосферное давление в пределах нормы.

В среду и утром и вечером тюменцев ожидает до – 4 градусов, без осадков. Скорость ветра усилится до 5-6 метров в секунду, влажность около 80%. Высота снежного покрова 5,7 сантиметров.

В четверг с 11 до 14 часов ожидается небольшой снегопад и до 1 мм осадков. Температура воздуха – 5 градусов, скорость ветра 3-6 метров в секунду. Влажность около 80%, атмосферное давление ниже нормы.

До конца недели возможно резкое похолодание до – 20 градусов на 24 часа.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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