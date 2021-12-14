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В Тюменской области у 3 детей диагностировали «гонконгский грипп»

14 декабря 2021, 09:10
Фото: 1Mi
В Тюменской области у 3 детей диагностировали «гонконгский грипп»
Специалисты централизованной клинико-диагностической лаборатории ишимской ОБ № 4 диагностировали у троих из четверых заболевших детей «гонконгский грипп», сообщили в пресс-службе «ОБ № 4» Ишима.

Четыре ребёнка в возрасте 3, 5, 7 и 13 лет заболели гриппом, у троих тип определён как H3N2.

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Гонконгский грипп — острое респираторное заболевание, которое вызывает серотип H3N2 вирус гриппа А. Изначально инфекция поражает слизистую в носу и горле. Эта разновидность гриппа развивается быстро.

«Через 1-2 дня после инфицирования до 39 градусов и выше поднимается температура, приходит головная боль, начинается сухой кашель и першит в горле. Тело ломит. Такое состояние длится не менее 4-5 дней», — пояснили специалисты.

Самые распространённые последствия «гонконгского гриппа» — пневмония, гайморит, фронтит, отит, а также пиелонефрит и миокардит. Профилактикой инфицирования также остаётся вакцинирование.

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#Новости#Общество#Инфекции#Грипп#Медицина#Тюмень#Дарья Гасникова
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