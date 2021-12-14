В Тюменской области у 3 детей диагностировали «гонконгский грипп»

Четыре ребёнка в возрасте 3, 5, 7 и 13 лет заболели гриппом, у троих тип определён как H3N2.
Гонконгский грипп — острое респираторное заболевание, которое вызывает серотип H3N2 вирус гриппа А. Изначально инфекция поражает слизистую в носу и горле. Эта разновидность гриппа развивается быстро.
«Через 1-2 дня после инфицирования до 39 градусов и выше поднимается температура, приходит головная боль, начинается сухой кашель и першит в горле. Тело ломит. Такое состояние длится не менее 4-5 дней», — пояснили специалисты.
Самые распространённые последствия «гонконгского гриппа» — пневмония, гайморит, фронтит, отит, а также пиелонефрит и миокардит. Профилактикой инфицирования также остаётся вакцинирование.