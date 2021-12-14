В Тюмени сменился глава отдела ГИБДД УМВД

Василий Александрович начинал свою службу в ОВД с 2003 года в должности участкового уполномоченного милиции ГОМ-6 при УВД Центрального округа Тюмени. С 2008 по 2015 годы служил на различных должностях в подразделении миграционной службы. В 2016-2021 годах проходил службу в полку ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области.