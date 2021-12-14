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В Тюмени сменился глава отдела ГИБДД УМВД

14 декабря 2021, 10:12
Фото: ГИБДД
Руководителем отдела ГИБДД УМВД России по городу Тюмени назначен Василий Ренцанов, сообщают представители ведомства.
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Тюмень

О назначении стало известно 14 декабря.

Василий Александрович начинал свою службу в ОВД с 2003 года в должности участкового уполномоченного милиции ГОМ-6 при УВД Центрального округа Тюмени. С 2008 по 2015 годы служил на различных должностях в подразделении миграционной службы. В 2016-2021 годах проходил службу в полку ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области.

Основная задача Василия Ренцанова на посту – улучшение безопасности на дорогах областной столицы. Далее стоит вопрос организации работы структур ГИБДД на городских дорогах и контроль движения транспорта.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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