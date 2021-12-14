В Тюмени прошел предпоказ фильма «Ёлки-8»: рецензия и откровения сценариста

«Глобально мы хотели раскрыть тему, что дома и стены помогают. Ну и в буквальном смысле, что наш регион лечит. А по поводу реакции — зрители увидели в кадрах фильма, что-то родное. Когда видишь на большом экране — это отзывается. В том числе на это и была ставка. Ну и тюменцы очень любят свой регион»,