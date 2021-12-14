В Тюмени прошел предпоказ фильма «Ёлки-8»: рецензия и откровения сценариста

«Наш город» побывал на показе и про кино можно сказать (без спойлеров) следующее: смотреть можно, Тюмень узнаваема и тюменская новелла — самая веселая.
В картине представлено несколько новогодних новелл с разными героями и разными ценностями, но всех их объединяет одно — вера в чудо. Разные локации: съёмки проходили в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде и других российских городах.
По сценарию главными героями становятся обычные люди и известные артисты. В эпизодических, но колоритных ролях снялись Иван Ургант, Сергей Светлаков, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Евгений Кулик, Антон Богданов, Дарья Мороз, Аня Чиповская, Александр Робак, Никита Ефремов.
На этом список известных вроде бы заканчивается, но даже неизвестные актеры сыграли ничуть не хуже известных.
Ивану Урганту удалось сыграть самую скучную эпизодическую роль — переболевшему короной уставшего от тройной вакцинации человека.
А вот Александру Робаку хорошо зашла роль олигарха-владельца фанерного завода с женой-истеричкой (Анна Чиповская), которые заказывают «прямо щас сделай» новогоднюю вечеринку с випами московскому продюсеру (Никита Ефремов, это, кстати, сын заслуженного артиста России Михаила Ефремова, внук народного артиста СССР Олега Ефремова).
От поиска випов для этой вечеринки и развивается сюжет всех новелл, кроме одной, когда один из режиссеров фильма и актер (Антон Богданов, врач-травматолог) ищет пропавшую девочку и своего сына в больнице.
У девочки мечта — встретить новый год с папой, но его для начала нужно разыскать и для этого запускается челлендж в ТикТоке (ну, а где же еще в наше время?).
В челлендже, опять же по замыслу сценаристов, принимают участие почти все випы в фильме, кроме Филиппа Киркорова. В фильме он фейковый — играет охранника, которого переодевают в «типа Киркорова» и поет под фанеру на вечеринке для олигарха и его жены — очень символично.
Тюменская новелла проходит в локациях аэропорта и аквапарка, на горячих источниках, в кафе и ресторанах, на центральных улицах. Съемки города с воздуха кажутся рекламными — непонятно, когда режиссеры успели снять новогоднюю Тюмень, если снимали летом и осенью.
Один из сценаристов комедии Алексей Южаков рассказал «Нашему городу» в чем был замысел сценария тюменской новеллы и ответил по поводу бурной реакции зрителей на фильм.
«Глобально мы хотели раскрыть тему, что дома и стены помогают. Ну и в буквальном смысле, что наш регион лечит. А по поводу реакции — зрители увидели в кадрах фильма, что-то родное. Когда видишь на большом экране — это отзывается. В том числе на это и была ставка. Ну и тюменцы очень любят свой регион»,
— поделился Алексей Южаков.
Тюмень показали новогодней и праздничной — каждый, кто принял участие в массовке на площади 400-летия сможет увидеть эту сцену.
А вот губернатора Тюменской области не показали. В фильме можно увидеть только человека, похожего на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, он выступает с поздравлением по телевизору и с ним символически чокается охранник больницы. С наступающим Новым годом!