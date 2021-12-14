В России потеряли интерес к путешествиям, но подсели на онлайн-образование

С начала пандемии в России подсели на игры. В особенности ими заинтересовались девушки. Во время самоизоляции-2020 количество девушек в играх увеличилось на 45%, а парней — на 22%. Основной рост аудитории пришёлся на пользователей до 18 лет. Выросло и среднее время, проводимое в мобильных играх каждый день. В 2021 году их дневная аудитория увеличилась на 15%, а количество проектов в каталоге мобильных игр ВКонтакте — на 135%. Во время самоизоляции больше всего игрокам полюбились шутеры, а вот стратегии и пазлы, наоборот, вызывали чуть меньше интереса. С помощью игр пользователи прежде всего хотели отвлечься, отдохнуть и снять стресс.