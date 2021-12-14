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В Кургане возле образовательных учреждений весь день дежурила полиция

14 декабря 2021, 14:56
Фото: 1Mi
Сегодня в Кургане сотрудники полиции весь день провели у образовательных учреждений. Поводом для дежурства стала информация, появившаяся в открытых источниках, о возможной угрозе. При этом учебная деятельность не была приостановлена.
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Полиция

Во вторник, 14 декабря, учебную деятельность школьников Кургана охраняла полиция. Такие меры были предприняты из-за появившейся тревожной информации в отрытых источниках.

Корреспонденту «Нашего города» в пресс-службе управления МВД России по Курганской области информацию об усилении безопасности подтвердили, а также пояснили, что сейчас предпринимаются все меры, чтобы установить авторов провокационных сообщений. Они будут привлечены к ответственности.

Напомним, ранее мы писали, что 13 декабря, поздно вечером, в родительских чатах тюменских школьников появилась информация о дезинфекции школ 14 декабря. В связи с этим учеников на день перевели на дистанционное обучение.

Не все родители такое неожиданное известие оценили, а новость сразу обросла различными слухами и предположениями.

Например, директор гимназии № 1 Михаил Колосов «Нашему городу» рассказал, что санитарная обработка в гимназии была, но не сегодня. Как было в остальных школах — неизвестно.

Комментарий от департамента образования на момент публикации получить не удалось.

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