В Кургане возле образовательных учреждений весь день дежурила полиция

Во вторник, 14 декабря, учебную деятельность школьников Кургана охраняла полиция. Такие меры были предприняты из-за появившейся тревожной информации в отрытых источниках.
Корреспонденту «Нашего города» в пресс-службе управления МВД России по Курганской области информацию об усилении безопасности подтвердили, а также пояснили, что сейчас предпринимаются все меры, чтобы установить авторов провокационных сообщений. Они будут привлечены к ответственности.
Напомним, ранее мы писали, что 13 декабря, поздно вечером, в родительских чатах тюменских школьников появилась информация о дезинфекции школ 14 декабря. В связи с этим учеников на день перевели на дистанционное обучение.
Не все родители такое неожиданное известие оценили, а новость сразу обросла различными слухами и предположениями.
Например, директор гимназии № 1 Михаил Колосов «Нашему городу» рассказал, что санитарная обработка в гимназии была, но не сегодня. Как было в остальных школах — неизвестно.
Комментарий от департамента образования на момент публикации получить не удалось.