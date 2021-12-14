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Тюменский СКР завёл уголовное дело из-за гибели 3-месячного ребёнка в детском доме

14 декабря 2021, 06:43
Фото: 1Mi
Тюменский СКР завёл уголовное дело из-за гибели 3-месячного ребёнка
На неустановленных сотрудников Тюменского дома ребёнка заведено уголовное дело по статье 109.2 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.
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Дети

Следователи выяснили, что в воскресенье, 12 декабря, утром в доме малютки было найдено тело малышки трёх месяцев отроду. Внешние признаки насильственной смерти у ребёнка отсутствовали.

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«По предварительным данным, причиной смерти стал синдром внезапной детской смерти, то есть у внешне здорового младенца произошла остановка дыхания. При этом вскрытие не позволяет установить причину летального исхода. Вместе с тем, нет свидетельств о том, что ребёнок захлебнулся рвотными массами или продуктами питания», — уточнили в Управлении.

Специалисты установят все обстоятельства, причины и условия, которые привели к смерти малыша. На данный момент следователи осмотрели место происшествия, допросили работников детдома и изъяли всю необходимую документацию.

Также следствие обязательно оценит действия/бездействия ответственных должностных лиц этого учреждения.

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