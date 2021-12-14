Тюменский СКР завёл уголовное дело из-за гибели 3-месячного ребёнка в детском доме

Следователи выяснили, что в воскресенье, 12 декабря, утром в доме малютки было найдено тело малышки трёх месяцев отроду. Внешние признаки насильственной смерти у ребёнка отсутствовали.
«По предварительным данным, причиной смерти стал синдром внезапной детской смерти, то есть у внешне здорового младенца произошла остановка дыхания. При этом вскрытие не позволяет установить причину летального исхода. Вместе с тем, нет свидетельств о том, что ребёнок захлебнулся рвотными массами или продуктами питания», — уточнили в Управлении.
Специалисты установят все обстоятельства, причины и условия, которые привели к смерти малыша. На данный момент следователи осмотрели место происшествия, допросили работников детдома и изъяли всю необходимую документацию.
Также следствие обязательно оценит действия/бездействия ответственных должностных лиц этого учреждения.