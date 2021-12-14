Тюменские девелоперы стали лидерами в использовании «облаков» для бизнеса

Тюменские компании чаще всего интересовались размещением в #CloudMTS собственной ИТ-инфраструктуры – баз данных, CRM-систем, web-сайтов, корпоративной почты, бухгалтерских приложений, а также организацией виртуальных рабочих мест, что обусловлено актуальностью удаленных форматов работы в регионе. Менее популярными были услуги информационной безопасности из облака для защиты от кибератак и взломов. Кроме того, с начала 2021 года отмечается рост спроса со стороны бизнес-компаний на услуги резервного копирования для их надежного хранения и последующего использования данных.