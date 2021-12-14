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Тюменские девелоперы стали лидерами в использовании «облаков» для бизнеса

14 декабря 2021, 09:15
Фото: предоставлено пресс-службой МТС
МТС зафиксировала рост спроса на облачные сервисы среди бизнес-компаний в Тюменской области. За 11 месяцев 2021 года объем хранимых и обрабатываемых данных в облаке провайдера #CloudMTS увеличился на 70 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Тюмень

Облачными лидерами стали девелоперы. Об этом сообщила в своем Instagram директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Фото: предоставлено пресс-службой МТС

Больше всего информации хранят и обрабатывают в облаке #CloudMTS строительные компании — около двух третей в общем объёме данных. Сфера транспортных перевозок, мониторинга и логистики занимает второе место, на ее долю пришлось 20 процентов всей хранимой информации. Третье место у сферы промышленности и производства с долей 10 процентов.

Тюменские компании чаще всего интересовались размещением в #CloudMTS собственной ИТ-инфраструктуры – баз данных, CRM-систем, web-сайтов, корпоративной почты, бухгалтерских приложений, а также организацией виртуальных рабочих мест, что обусловлено актуальностью удаленных форматов работы в регионе. Менее популярными были услуги информационной безопасности из облака для защиты от кибератак и взломов. Кроме того, с начала 2021 года отмечается рост спроса со стороны бизнес-компаний на услуги резервного копирования для их надежного хранения и последующего использования данных.

«Спрос компаний на облачные решения логичен. Обработка и хранение терабайтных объемов требует серьезных капиталовложений на содержание собственной инфраструктуры или дата-центра. Внедрение облачных технологий помогает бизнесу сократить инвестиции на «железо», минимизировать издержки на сопутствующие расходы и повысить эффективность работы предприятия. Аренда виртуальных серверов обходится пользователю гораздо дешевле: в среднем можно экономить от 20 до 30 процентов на ежемесячных расходах», прокомментировала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

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