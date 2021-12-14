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Стекачев: В Иркутске проект массовых зарядок выведут на системный уровень

14 декабря 2021, 11:42
Фото: er.ru
Председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев рассказал, как реализуется проект массовых бесплатных зарядок для жителей города. Политик взял слово на пресс-конференции во вторник, 14 декабря. Мероприятие было посвящено итогам работы депутатского корпуса в уходящем году.

Спикер считает, что достичь всех поставленных целей не удалось. Он заверил, что в наступающем году ситуация изменится. Об этом информирует irkutskmedia.ru.

По мнению Стекачева, в Иркутске не вполне удалось отметить Год спорта. Власти планировали все сделать по-другому, но вмешалась эпидемия COVID-19 и введенные из-за нее ограничения. Горожанам было не до спорта. Однако один важный проект у депутатов реализовать получилось.

Ранее Стекачев предложил проводить массовые бесплатные зарядки во дворах. Инициатива была поддержана как депутатами, так и администрацией. Власти должны привлекать горожан к занятиям спортом. За основу чиновники взяли опыт Китая. В КНР это целая субкультура. Население, в основном пожилое, часто собирается во дворах и парках. Пенсионеры выполняют несложные упражнения, сказал председатель Думы Иркутска.

В мэрии посчитали нужные затраты. Парламентарии получили поддержку со стороны Ассоциации операторов фитнес-индустрии Иркутской области. Те в свою очередь выделили спортивных наставников. Депутаты согласовали с жителями площадки для занятий в каждом избирательном округе. Проект стартовал в пилотном режиме.

Спикер пояснил, что в проекте приняли активное участие жители почти 10 округов. На остальных территориях население показало невысокую заинтересованность.

Власти все время получали обратную связь. Посещавшие занятия горожане были довольны. В связи с этим парламентарии решили не бросать проект. Его продолжат, ведь после столь непростого года какие-либо выводы сложно сделать. В будущем году дума проделает работу над ошибками. Депутаты продолжат прививать иркутянам полезную привычку постоянно заниматься спортом. Зарядки выведут на новый системный уровень, заверил собеседник издания.

В Иркутске в 2021 году парламентарии вели усиленную работу по развитию спортивной инфраструктуры. В городе появилось примерно 30 новых спортивных площадок. Среди них есть комплексные и многофункциональные, предназначенные для разных видов спорта. Часть площадок отремонтировали и дополнили новыми элементами. На других заменили изношенное оборудование.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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