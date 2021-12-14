Стекачев: В Иркутске проект массовых зарядок выведут на системный уровень

По мнению Стекачева, в Иркутске не вполне удалось отметить Год спорта. Власти планировали все сделать по-другому, но вмешалась эпидемия COVID-19 и введенные из-за нее ограничения. Горожанам было не до спорта. Однако один важный проект у депутатов реализовать получилось.