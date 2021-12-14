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Спрос на готовую еду в России вырос в среднем на 50%

14 декабря 2021, 07:11
Фото: pixabay.com
Производители готовых блюд рассказали о росте продаж в 2021 году готовых блюд в среднем на 50%.

Как сообщает iz.ru, годовой рост реализации готовой еды у «Вкус Вилла» составил 102%, у «Перекрестка» — 48%, у «Азбуки Вкуса» — 18,5%. Продажи такой продукции онлайн увеличились на 18%, судя по данным Cloud Payments.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов считает, что рост продаж связан с более низкой стоимостью готовых блюд в магазинах, чем в общепите, а также опасениями людей перед общественными местами.

По его словам, аналогичная тенденция может продолжится и в следующем году.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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