Спрос на готовую еду в России вырос в среднем на 50%

Как сообщает iz.ru, годовой рост реализации готовой еды у «Вкус Вилла» составил 102%, у «Перекрестка» — 48%, у «Азбуки Вкуса» — 18,5%. Продажи такой продукции онлайн увеличились на 18%, судя по данным Cloud Payments.
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов считает, что рост продаж связан с более низкой стоимостью готовых блюд в магазинах, чем в общепите, а также опасениями людей перед общественными местами.
По его словам, аналогичная тенденция может продолжится и в следующем году.