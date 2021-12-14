Школьники Тюмени ушли на дистант из-за санобработки образовательных учреждений

«У нас была нанята компания, которая провела санитарную обработку. У них имеются безопасные растворы, которые как раз хорошо дезинфицируют все поверхности, при этом не оказывают никакого негативного воздействия на человека. Но мы все равно после санобработки проводим сегодня влажную уборку. Все эти меры были приняты в связи с ростом заболеваемости. Статистика растет. К тому же у нас первый корпус был закрыт на карантин», - пояснил директор.