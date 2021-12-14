Школьники Тюмени ушли на дистант из-за санобработки образовательных учреждений

Школьники Тюмени ушли на день на дистанционное обучение из-за санитарной обработки образовательных учреждений. Такое мероприятие было организовано из-за всплеска заболеваемости среди детей.
Как рассказал «Нашему городу» директор гимназии № 1 Михаил Колосов, на этой неделе специальная служба провела генеральную уборку и обработку безопасными средствами.
«У нас была нанята компания, которая провела санитарную обработку. У них имеются безопасные растворы, которые как раз хорошо дезинфицируют все поверхности, при этом не оказывают никакого негативного воздействия на человека. Но мы все равно после санобработки проводим сегодня влажную уборку. Все эти меры были приняты в связи с ростом заболеваемости. Статистика растет. К тому же у нас первый корпус был закрыт на карантин», - пояснил директор.
Напомним, вчера ночью в родительских чатах школьников Тюмени появилась информация, что детей переводят на дистанционное обучение. Эта новость вызвала волну негодования.
Во-первых, потому что об этом не было сказано заранее. Во-вторых, у некоторых школьников сегодня должны были быть пробные экзамены. А в-третьих, такие внезапные меры вызвали больше вопросов, чем ответов.