После пожара власти Тюмени забили окна заброшенного дома фанерой для безопасности

«В доме по ул. Шебалдина, 1, нерасселёнными остались три квартиры. В одной из них живёт Анна Калиева. Она внимательно выслушала Александра Юровских и подтвердила, что в уже нежилые комнаты дома периодически стремятся попасть неприятные личности», - отмечают представители администрации.