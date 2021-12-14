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После пожара власти Тюмени забили окна заброшенного дома фанерой для безопасности

14 декабря 2021, 13:34
Фото: Тюмень - наш дом
Жилой дом на улице Изумрудная, 14 в 2022 году запланирован под снос, сообщает «Тюмень – наш дом».

Более того в домах 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 15, 17, 18 жильцы тоже собирают вещи. Дома на Шебалдина, 1, 2, ул. Ивана Крылова, 2, 4, будут снесены в 2023 году. Здесь важно обеспечить безопасность переезда и избежать возможного возгорания строений.

Совместный рейд чиновников и сотрудников УМВД прошел по домам микрорайона Антипино. Искали людей, которые самовольно проникли в опечатанные квартиры. В следующем году будет снесено 111 жилых строений.

«В доме по ул. Шебалдина, 1, нерасселёнными остались три квартиры. В одной из них живёт Анна Калиева. Она внимательно выслушала Александра Юровских и подтвердила, что в уже нежилые комнаты дома периодически стремятся попасть неприятные личности», - отмечают представители администрации.

#Новости#Александр Мязин#Политика
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