Почему в СНТ Тюменского района отключают электричество

В связи с ростом количества работ на сетях СНТ, растет и количество обращений от дачников. Поэтому в диспетчерскую АО «СУЭНКО» вывели 5 дополнительных операторов call-центра. Однако поводов для беспокойства при плановых отключениях нет – электросетевой комплекс СУЭНКО в СНТ Тюменского района работает в штатном режиме.