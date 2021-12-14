Патрушев: Минсельхоз предсказывает положительный индекс АПК по итогам уходящего года

В последние два года во многих субъектах РФ сельхозугодья страдали от паводков и засухи, в десятках регионов устанавливался режим ЧС. Однако министерство прогнозирует положительный индекс АПК по итогам этого года, хотя индекс сельскохозяйственного производства пошел на спад. Как сообщает iz.ru, в 2022 году Минсельхоз ожидает прирост первого показателя до 101%, второго — до 101,3%. Глава ведомства отметил, что уже на сегодняшний день собранный урожай превысил запланированный. Так, тоннаж собранных зерновых превысит 123 миллиона, из которых 76 миллионов придется на пшеницу.
Министр подчеркнул, что такой объем урожай полностью покрывает внутренние потребности и экспортные возможности РФ.
Также в министерстве уточнили, что в 2021 году будет собрано 23 миллиона тонн масличных, свыше 40 миллионов тонн сахарной свеклы и порядка 7 миллионов тонн овощных культур, что превышает урожайность прошлого года.
Председатель Союза сахаропроизводителей РФ Андрей Бодин подчеркнул, что сейчас продолжает вестись работа по расширению посевных площадей под сахарную свеклу в целях увеличения объемов производства свекловичного сахара.
Он рассказал, что посевные площади за этот год были увеличены на 8%. Однако из-за неблагоприятных погодных условий качество выращенной продукции серьезно пострадало. Но несмотря на это, масштабы производства свекловичного сахара в этом сезоне способны полностью покрыть потребности внутреннего рынка.
Директор Масложирового союза РФ Михаил Мальцев в свою очередь рассказал о рекордном урожае масличных культур — 23,7 миллиона тонн. Такой объем продукции означает, что за 2021 год было собрано на 5,5% больше урожая, чем в допандемийном 2019 году.
По словам Мальцева, применение министерством рыночных механизмов дает возможность предоставить переработчикам и производителям практически одинаковые условия для развития бизнеса, а помимо этого — обеспечить приемлемую стоимость подсолнечного масла для населения страны.
Стабильными результатами деятельности может похвастаться и животноводство. За 2021 год удастся получить 32,3 миллиона тонн молока, что на 110 тысяч превышает результаты прошлого года.
Глава Минсельхоза подчеркивает, что сегодняшние объемы сельскохозяйственной продукции позволяют полностью покрыть внутренние потребности. По большей части позиций индикаторы доктрины продовольственной безопасности выполнены, в некоторых случаях даже с избытком.
Патрушев говорит о том, что приоритетной задачей для развития агропрома выступает не только обеспечение необходимого объема продукции, но и стабильное улучшение ее качества.