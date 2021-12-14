Патрушев: Минсельхоз предсказывает положительный индекс АПК по итогам уходящего года

В последние два года во многих субъектах РФ сельхозугодья страдали от паводков и засухи, в десятках регионов устанавливался режим ЧС. Однако министерство прогнозирует положительный индекс АПК по итогам этого года, хотя индекс сельскохозяйственного производства пошел на спад. Как сообщает iz.ru, в 2022 году Минсельхоз ожидает прирост первого показателя до 101%, второго — до 101,3%. Глава ведомства отметил, что уже на сегодняшний день собранный урожай превысил запланированный. Так, тоннаж собранных зерновых превысит 123 миллиона, из которых 76 миллионов придется на пшеницу.