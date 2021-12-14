Особенности зимних и летних шин для автомобилей BMW

Безопасное управление автомобилем BMW во многом зависит от качества шин. Если они будут подобраны правильно, водитель сможет значительно снизить топливные расходы, а также сэкономить на техническом обслуживании.
Важно понимать, что спустя 40–50 тысяч пробега любая резина, даже та, которая выпущена лучшими производителями, начинает быстро терять свои свойства. А ее структура перестает быть прочной спустя 5 лет. Негативное воздействие на резину, изготовленную с применением даже самого высокотехнологичного состава, оказывают различные факторы окружающей среды, ультрафиолет, реагенты, температурные колебания воздуха в течение суток.
Для статусного автомобиля BMW не подойдет плохая резина, выпущенная неизвестной торговой маркой. Поэтому лучше остановить выбор на продукции брендов с мировым именем. Лидерами шинного мирового рынка, изделия которых пользуются спросом, являются: Michelin, Bridgestone, Dunlop, Pirelli, Goodyear.
Согласно многочисленным отзывам автовладельцев, можно сделать вывод, что продукция этих брендов не разочарует. От покупки покрышек неизвестного китайского происхождения желательно сразу отказаться. Такая экономия обычно приводит к негативным последствиям на дороге.
Но выбор резины базируется не только на названии торговой марки производителя. Важнее такие характеристики, как сезонность и подходящий размер. Найти и купить подходящие модели можно на сайте diskiplus.ru. Интернет-магазин доставляет покупки транспортными компаниями по всей стране.
Главные отличия летней резины от зимней – жесткость, которую обеспечивает особый состав, и более легкий вес. Также она имеет низкий уровень шумности, особый рисунок протектора. Он спроектирован таким образом, чтобы эффективно отводить от пятна контакта воду во время езды под дождем. Летняя резина исключает вероятность аквапланирования, повышая тем самым уровень безопасности на дороге.
Классические модели летней резины обеспечивают максимальную управляемость автомобилем во время его движения по сухому или влажному асфальту. Но при необходимости всегда можно подобрать специальные модели, которые гарантируют безопасность и комфорт, лучшую управляемость во время езды по бездорожью, на высокой скорости или в условиях плохих погодных условий (сильные осадки).
Даже если собственник автомобиля BMW проживает в регионе с мягкими зимами, где осадки выпадают редко, ему необходимо «переобувать» машину с наступлением холодов. Мнение о том, что зимние покрышки нужны только для того, чтобы ездить по льду и снегу, ошибочное. Основная их задача – в полной мере выполнять свои функции в условиях холодного температурного режима. Они не подходят для использования при теплой погоде. Допустимый порог +10 градусов.
Резина для зимы выпускается с шипами и без них. Шипованные модели идеально подойдут для эксплуатации на заснеженных и покрытых ледяной коркой дорогах. Фрикционные изделия не имеют шипов, что обеспечивает универсальность их применения.
Для BMW, который будет эксплуатироваться в регионах со снежной зимой, лучше подобрать шины с шипами. Они выполняют свои функции, прочно впиваясь в скользкую поверхность, что обеспечивает отличное сцепление с дорожным полотном. Но для использования на асфальте без снега и льда они бесполезны. В этом случае резина быстрее изнашивается, является источником сильного шума, увеличивает расход топлива. Чтобы решить проблему, можно приобрести шины со съемными шипами.
Среди преимуществ зимней резины необходимо выделить следующие:
Существуют еще и всесезонные шины. Их нельзя назвать универсальным решением, их выбирают экономичные автовладельцы. При этом нужно помнить, что на снегу они хуже выполняют свои функции, чем зимняя резина. Также проигрывают по качественным характеристикам и летней резине.
Шины прослужат как можно дольше, если придерживаться определенных правил в процессе их эксплуатации. Для этого нужно:
Если придерживаться этих рекомендаций, удастся не только продлить срок службы шин, но и обеспечить безопасность управления автомобилем на высоком уровне.
Индивидуальный предприниматель Юшина Юлия Павловна
ОГРН: 320774600251801