Особенности зимних и летних шин для автомобилей BMW

Даже если собственник автомобиля BMW проживает в регионе с мягкими зимами, где осадки выпадают редко, ему необходимо «переобувать» машину с наступлением холодов. Мнение о том, что зимние покрышки нужны только для того, чтобы ездить по льду и снегу, ошибочное. Основная их задача – в полной мере выполнять свои функции в условиях холодного температурного режима. Они не подходят для использования при теплой погоде. Допустимый порог +10 градусов.