Общественный электротранспорт обновят в 13 крупных городах России

По данным Минфина РФ, из ФНБ направят до 120 миллиардов. Корреспонденты информационного портала iz.ru пишут, что средства разместят на депозитах ВЭБа.
О намерении принять участие в новой программе сообщили власти уже 13-ти городов — это Уфа, Владивосток, Ростов-на-Дону, Ярославль, Тверь, Иркутск, Краснодар, Нижний Новгород, Курск, Саратов, Южно-Сахалинск, Пермь и Красноярск. Между тем в перспективе список населенных пунктов будет расширяться.
Старт реализации программы намечен на начало 2022 года. В перечне запланированных работ значатся поставки электробусов и вагонов, а также замена трамвайных путей. Кроме того, будут строить зарядные станции. На инвестиционную стадию предусматривают от двух до пяти лет, а срок концессионных соглашений составит до 25 лет. Об этом сообщил зампредседателя — член правления ВЭБ.РФ Олег Говорун.
Схему финансирования проекта он обрисовал следующим образом: на властях российских субъектов лежит привлечение бюджетных инфраструктурных кредитов, а остальные 70 процентов средств возьмут на себя инвесторы, ФНБ и ВЭБ.
Планируется заменить в общей сложности 668 километров трамвайных путей и закупить 1 544 трамвайных вагона. Отдельно средства предусмотрели на зарядные станции и на закупку электробусов.
По словам Олега Говоруна, под программой, направленной на модернизацию электротранспорта, нужно понимать фактически создание принципиально новой системы.
Член правления ВЭБ.РФ акцентировал внимание на том, что без поддержки федерального уровня реализация данной программы невозможна. Проекты в крупных городах реализуют, по словам Говоруна, по механизму концессии (муниципальной либо региональной). Список предстоит составить Минтрансу России.
Официальные представители Минфина подтвердили окончательное принятие решения о реализации масштабной программы по комплексному развитию общественного транспорта в стране.