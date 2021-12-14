Общественный электротранспорт обновят в 13 крупных городах России

Старт реализации программы намечен на начало 2022 года. В перечне запланированных работ значатся поставки электробусов и вагонов, а также замена трамвайных путей. Кроме того, будут строить зарядные станции. На инвестиционную стадию предусматривают от двух до пяти лет, а срок концессионных соглашений составит до 25 лет. Об этом сообщил зампредседателя — член правления ВЭБ.РФ Олег Говорун.