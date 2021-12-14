«Норникель» инвестирует 81 млрд в проекты по модернизации Норильска

Необходимо сказать, что 66 миллиардов рублей будет выделено на обновление жилищного фонда в Норильске, а именно на постройку новых домов, переселение из аварийных и капремонт. Далее средства выделят на ЖКХ — стабилизацию грунтов, реконструкцию коллекторного и электросетевого хозяйства. Кроме этого, деньги пойдут на строительство школы, двух детсадов, поликлиники и пожарного депо.