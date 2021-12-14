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«Норникель» инвестирует 81 млрд в проекты по модернизации Норильска

14 декабря 2021, 18:36
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На обновление и реновацию Норильска по программе софинансирования до 2035 года будет выделено 120 млрд рублей. Данное распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. «Норникель» инвестирует 81 млрд рублей, федеральный бюджет — 24 млрд рублей, а остальные деньги выделит бюджет Красноярского края.

Председатель правления ПАО «ГМК Норильский никель» Владимир Потанин сказал, что данный комплексный план по развитию Норильска отражает главную роль, которую этот город играет в развитии всего Арктического региона. Для этих целей объединились представители бизнеса и власти. А компания со своей стороны продолжает инвестировать в формирование комфортной и безопасной городской среды. Об этом пишет kp.ru.

В итоге данный опыт можно тиражировать в ходе реализации иных проектов по комплексной реконструкции северных городов, отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Необходимо сказать, что 66 миллиардов рублей будет выделено на обновление жилищного фонда в Норильске, а именно на постройку новых домов, переселение из аварийных и капремонт. Далее средства выделят на ЖКХ — стабилизацию грунтов, реконструкцию коллекторного и электросетевого хозяйства. Кроме этого, деньги пойдут на строительство школы, двух детсадов, поликлиники и пожарного депо.

Также планируется подготовить долгосрочную программу развития города до 2035 года. Благодаря этому город может стать одной из столиц арктического туризма и опорным пунктом развития Таймыра. Помимо этого, будет развиваться научная база города. Для этого планируется привлечь молодых специалистов в город и поддержать семьи.

Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что реновация Норильска поможет создать условия, чтобы люди, которые производят дорогой и необходимый для многих областей металл, жили комфортно.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Людмила Магомедова сказала, что средства на программу развития уже заложены в бюджет следующего года.

Глава Норильска Дмитрий Карасев уверен в успешной реализации программы. Норильск станет хорошим примером в виде пилотного проекта для иных городов Крайнего Севера.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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