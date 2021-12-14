«Квадра» провела перерасчет для 226 домов в Липецке из-за ошибок управляющих компаний

Причина перерасчета — отсутствие сведений от более чем 50 управляющих компаний, которые вот уже 2 месяца не передают данные общедомовых счетчиков в «Квадру». Специалисты компании самостоятельно провели в октябре и ноябре инспекционный рейд по сотням адресов. Они проверяли состояние ОДПУ и собирали показатели с них, пишут lipetsk.kp.ru.
Как оказалось, в 72 домах, показания ОДПУ с которых управляющие компании не передавали в «Квадру», приборы учета были абсолютно исправны. В ноябрьских платежных квитанциях их жильцов будут зафиксированы данные с приборов учета, а не среднемесячные показатели. Таким образом, сумма в платежках снизится.
Еще по 154 домам выяснилось, что УК не передали данные за 11 дней сентября. Информация о потребленном за этот период тепле, полученная при помощи ОДПУ, будет включена в платежный документ за ноябрь.
В «Квадре» подчеркнули, что все расчеты ведутся только на основании полученной с приборов учета информации. При этом, за работу ОДПУ отвечает только УК.