«Квадра» провела перерасчет для 226 домов в Липецке из-за ошибок управляющих компаний

Причина перерасчета — отсутствие сведений от более чем 50 управляющих компаний, которые вот уже 2 месяца не передают данные общедомовых счетчиков в «Квадру». Специалисты компании самостоятельно провели в октябре и ноябре инспекционный рейд по сотням адресов. Они проверяли состояние ОДПУ и собирали показатели с них, пишут lipetsk.kp.ru.