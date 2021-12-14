«Квадра» и Курская область продолжат развивать теплосетевой комплекс региона

Как пояснил Семён Сазонов, предприятием было вложено в подготовку системы теплоснабжения Курска к отопительному сезону 2021–2022 годов 830 млн рублей, что в два раза превышает сумму, потраченную в предшествующем году. Специалисты «Квадры» заменили беспрецедентные за весь период работы компании в Курске 36 км теплосетей, из них 23 км — по концессии, сообщает kursk-izvestia.ru.
«За первый год концессионного соглашения мы почти двукратно увеличили объемы перекладки теплосетей в Курске и вложили в систему теплоснабжения крупные средства. В городе запущена и все еще ведется системная работа по обновлению теплосетевого комплекса, что невозможно было бы сделать без помощи Москвы и местных властей. Вследствие существенного износа теплосетей и других причин объемы работ были увеличены, так как самое важное для нас — повысить качество и надежность системы теплоснабжения в Курске», — рассказал Сазонов. Крупнейшие реконструкции муниципальных теплосетей в 2021 году были сделаны на пр-те Дружбы и ул. Орловской (заменено 2,7 км), ул. Радищева, Ленина, Марата и Почтовой (2,5 км), на ул. 50 лет Октября и Пучковка (больше 2 км).
«В большом числе городов по причине регулярного недофинансирования большое количество сетей коммунального хозяйства находится в аварийном либо предаварийном состоянии. Теплосети Курска не исключение. Поэтому приняли решение подписать первую концессию по реконструкции теплосетей. Лето этого года стало первым годом концессии, когда были реализованы крупнейшие объемы работ. В новом году нужно сделать все возможное, чтобы у проживающих в Курске людей были минимальные неудобства», — подчеркнул глава региона.
В ходе встречи стороны также обсуждали планы по замене муниципальных тепловых сетей и обновлению теплопунктов на 2022 год. Так, на будущий год «Квадра» по концессии произведет реконструкцию примерно 20 км трубопроводов.