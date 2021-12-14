«Квадра» и Курская область продолжат развивать теплосетевой комплекс региона

«За первый год концессионного соглашения мы почти двукратно увеличили объемы перекладки теплосетей в Курске и вложили в систему теплоснабжения крупные средства. В городе запущена и все еще ведется системная работа по обновлению теплосетевого комплекса, что невозможно было бы сделать без помощи Москвы и местных властей. Вследствие существенного износа теплосетей и других причин объемы работ были увеличены, так как самое важное для нас — повысить качество и надежность системы теплоснабжения в Курске», — рассказал Сазонов. Крупнейшие реконструкции муниципальных теплосетей в 2021 году были сделаны на пр-те Дружбы и ул. Орловской (заменено 2,7 км), ул. Радищева, Ленина, Марата и Почтовой (2,5 км), на ул. 50 лет Октября и Пучковка (больше 2 км).