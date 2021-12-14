Из-за ДТП на Старом Тобольском тракте образовалась дорожная пробка

Инцидент случился у пешеходного перехода. Судя по всему, столкновение произошло из-за несоблюдения дистанции — когда водитель первой машины остановился, чтобы пропустить пешехода, второй, едущий позади, не успел затормозить. Причины и обстоятельства ДТП выяснят дорожные полицейские.
«В результате аварии на этом участке образовалась пробка от поворота на „Абсолют“ до окружной дороги. Объезжать приходится по встречке», — рассказывают водители в автомобильных чатах.
По данным сервиса «Яндекс.пробки» сейчас дорожная обстановка в областном центре оценивается в 3 балла — ближайшие пять часов дороги свободны.