Из-за ДТП на Старом Тобольском тракте образовалась дорожная пробка

Инцидент случился у пешеходного перехода. Судя по всему, столкновение произошло из-за несоблюдения дистанции — когда водитель первой машины остановился, чтобы пропустить пешехода, второй, едущий позади, не успел затормозить. Причины и обстоятельства ДТП выяснят дорожные полицейские.