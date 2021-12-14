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Из-за ДТП на Старом Тобольском тракте образовалась дорожная пробка

14 декабря 2021, 04:50
Фото: АВТО Тюмень. ДТП
Из-за ДТП на Старом Тобольском тракте образовалась дорожная пробка
Очевидцы рассказали, что на Старом Тобольском тракте рядом с поворотом на хлебозавод «Абсолют» столкнулись два «Ниссана», из-за чего образовалась дорожная пробка.
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Тюмень

Инцидент случился у пешеходного перехода. Судя по всему, столкновение произошло из-за несоблюдения дистанции — когда водитель первой машины остановился, чтобы пропустить пешехода, второй, едущий позади, не успел затормозить. Причины и обстоятельства ДТП выяснят дорожные полицейские.

Фото: АВТО Тюмень. ДТП

«В результате аварии на этом участке образовалась пробка от поворота на „Абсолют“ до окружной дороги. Объезжать приходится по встречке», — рассказывают водители в автомобильных чатах.

По данным сервиса «Яндекс.пробки» сейчас дорожная обстановка в областном центре оценивается в 3 балла — ближайшие пять часов дороги свободны.

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#Новости#Дорожные пробки#Общество#ДТП#Происшествия#Тюмень#Дарья Гасникова
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