Итоги дня: «гонконгский грипп», школьники на дистанте, глава отдела ГИБДД УМВД

Как сообщают в ведомстве, на должность главы отдела назначен Василий Ренцанов. О смене руководителя стало известно 14 декабря.
Стоит отметить, что новый глава отдела ГИБДД УМВД начал службу в 2003 году в должности участкового уполномоченного милиции ГОМ-6 при УВД Центрального округа Тюмени. С 2008 по 2015 годы Василий Ренцанов работал в подразделении миграционной службы. В 2016–2021 годах он проходил службу в полку ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области.
Василию Ренцанову предстоит работать над улучшением безопасности на дорогах областной столицы, а так же организацией деятельности структур ГИБДД на и контролем движения транспорта.
Директор гимназии № 1 Михаил Колосов рассказал «Нашему городу», что генеральной уборкой и обработкой спецсредствами занималась специальная служба. Санитарный день в тюменских школах прошел из-за всплеска заболеваемости среди детей.
«У нас была нанята компания, которая провела санитарную обработку. У них имеются безопасные растворы, которые как раз хорошо дезинфицируют все поверхности, при этом не оказывают никакого негативного воздействия на человека. Но мы все равно после санобработки проводим сегодня влажную уборку. Все эти меры были приняты в связи с ростом заболеваемости. Статистика растет. К тому же у нас первый корпус был закрыт на карантин», — пояснил директор.
Стоит отметить, что в родительских чатах внезапная новость о переходе на дистанционное обучение вызвала волну негодования.
Как сообщили в пресс-службе «ОБ № 4» Ишима, у троих из четверых заболевших детей в медучреждении выявили «гонконгский грипп». Четыре ребёнка в возрасте 3, 5, 7 и 13 лет заболели гриппом, у троих тип определён как H3N2.
«Через 1-2 дня после инфицирования до 39 градусов и выше поднимается температура, приходит головная боль, начинается сухой кашель и першит в горле. Тело ломит. Такое состояние длится не менее 4-5 дней», — пояснили специалисты.
Стоит отметить, что гонконгский грипп — острое респираторное заболевание, которое вызывает серотип H3N2 вирус гриппа А. Эта разновидность гриппа развивается быстро.