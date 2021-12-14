nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Грузовик перекрыл проезд по Алебашевской в сторону центра Тюмени

14 декабря 2021, 12:08
Фото: 2ГИС
В Тюмени 14 декабря на Алебашевской большегруз перекрыл одну из полос движения в центр, сообщают пользователи 2ГИС.
Сюжет
Тюмень

Машина стояла на аварийке и закрывала движение в сторону Профсоюзной, пострадавших нет. К этому времени в городе произошло 4 дорожных происшествия, пробки четыре балла.

Ожидается, что ближе к 18:00 пробки в городе растянутся до семи баллов.

Ранее издание «Наш город» сообщал, что на Старом Тобольском тракте рядом с поворотом на хлебозавод «Абсолют» столкнулись два «Ниссана». В результате возникла пробка. Водителям пришлось объезжать аварию по встречной полосе. Между тем точные причины аварии определят инспекторы ГИБДД.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25