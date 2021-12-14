Грузовик перекрыл проезд по Алебашевской в сторону центра Тюмени

Машина стояла на аварийке и закрывала движение в сторону Профсоюзной, пострадавших нет. К этому времени в городе произошло 4 дорожных происшествия, пробки четыре балла.
Ожидается, что ближе к 18:00 пробки в городе растянутся до семи баллов.
Ранее издание «Наш город» сообщал, что на Старом Тобольском тракте рядом с поворотом на хлебозавод «Абсолют» столкнулись два «Ниссана». В результате возникла пробка. Водителям пришлось объезжать аварию по встречной полосе. Между тем точные причины аварии определят инспекторы ГИБДД.