Большинство тюменцев получают от 25 до 40 тысяч рублей

«Люди перестали вообще ходить по магазинам и то, что раньше они покупали легко по пути или просто для настроения этого теперь вообще нет прежде чем купить десять раз придут, посмотрят или ждут скидок это самый хороший барометр уровня нашей жизни», - отмечает тюменка Ольга Корнеева.