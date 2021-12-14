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Большинство тюменцев получают от 25 до 40 тысяч рублей

14 декабря 2021, 12:53
Фото: 1Mi
Тема реальных зарплат в Тюмени является одной из главных тем для осуждения горожан.

Тюменьстат сообщает, что в 2020 зарплата большинства тюменцев была меньше 45 000 рублей. Между тем, подписчики паблика nashgorod_tymen отмечают, что они и их знакомые получают от 25 и до 40 тысяч в месяц.

«Люди перестали вообще ходить по магазинам и то, что раньше они покупали легко по пути или просто для настроения этого теперь вообще нет прежде чем купить десять раз придут, посмотрят или ждут скидок это самый хороший барометр уровня нашей жизни», - отмечает тюменка Ольга Корнеева.

Но у некоторых ситуация совсем другая, зарплаты находятся на уровне 25 000 в месяц и пока расти не собираются.

«Мне очень интересно!!! Кто так получает!? Мои знакомые больше 20- 25000 не получают!», - сообщает тюменка Татьяна Ануфрик.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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