Большая часть тюменцев в среднем зарабатывает меньше 45 тысяч рублей

Большая часть, а именно 20,2%, проживающих и работающих в Тюменской области зарабатывают от 19 тысяч до 27 тысяч рублей. Четверть граждан — 25,6%, имеют достаток от 27 тысяч до 45 тысяч рублей и 28,1% жителей трудятся за 45 тысяч рублей и выше.