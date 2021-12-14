Большая часть тюменцев в среднем зарабатывает меньше 45 тысяч рублей

По данным Управления госстатистики, 20% горожан не получают и 14 тысяч рублей. Вместе с тем, медиальный доход в Тюменской области зарегистрирован в размере 54,5 тысячи рублей.
«Порядка 3,5% граждан живут на достаток в размере до 7 тысяч рублей, ещё 6,2% получают до 10 тысяч рублей», — выяснили специалисты.
Оплата труда в размере от 10 тысяч до 14 тысяч рублей зафиксирована у 11,2% тюменцев. Промежуток между 14 тысячами и 19 тысячами рублей зарегистрирован у 14,9% горожан.
Большая часть, а именно 20,2%, проживающих и работающих в Тюменской области зарабатывают от 19 тысяч до 27 тысяч рублей. Четверть граждан — 25,6%, имеют достаток от 27 тысяч до 45 тысяч рублей и 28,1% жителей трудятся за 45 тысяч рублей и выше.