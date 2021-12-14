Беременную тюменку покусала стая собак на Лесобазе

Пострадавшая уточнила, что обычно не ходит по этому пути, так как наслышана об агрессивных безнадзорных животных и опасается их. Но в этот раз путь привёл её туда. По её словам, собаки подошли тихо и начали лаять.
«Ни с того, ни с сего напали три бездомные собаки. Одна укусила меня за икру. Спасибо мужчинам, которые проходили мимо и отогнали агрессоров», — уточнила «Нашему Городу» Анастасия.
Она также добавила, что после нападения посещала больницу, где ей была оказана медицинская помощь в связи с ранами от укусов.
Но самое интересное в этой истории, что собаки, которые напали на девушку — местные. Животных кормит одна из жительниц района.
После того, как собаки напали на Анастасию, она увидела, как всю стаю недалеко от этого места кормит женщина. На попытки сделать ей замечание, зоозащитница сочувствием не прониклась и заявила, что девушка виновата сама.
«На этих собак жалуется весь наш район, но ничего сделать не могут, поскольку доказательств нет. Животные не раз показывали агрессию, но до этого укусов не было. Местные рассказывают, что когда на собак поступают жалобы, эта женщина их куда-то уводит. Может я и отнеслась бы к этому проще, но из-за своего положения уже боюсь не за себя, а за ребёнка», — рассказала тюменка.
Анастасия обратилась в «Гражданский патруль», специалисты которого направили письменное обращение в городскую администрацию. Отловом безнадзорных животных занимается «Леспаркхоз». Девушка уточнила, что из ведомства с ней связывались, чтобы уточнить «личность» собаки.
Руководитель общественной организации прав потребителей Ростислав Антонов пояснил «Нашему Городу», что в целом проблема носит системный характер и связана с законодательством.
«Вся эта система: отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск не работает. Она не уменьшает как количество собак на улицах, так и агрессию с их стороны. Я считаю, что из этой схемы нужно убрать одну букву в — выпуск. То есть, если собака была отловлена, она не должна вернуться на улицу», — прокомментировал юрист.
Он также добавил, что после стерилизации собака не перестаёт быть агрессивной, поскольку эта процедура никак не влияет на изначальный характер животного.
«Закон предусматривает, что организация, занимающаяся отловом, должна сама контролировать, какую собаку можно отпускать, а какую нет. Но здесь, как раз таки, основная проблема — никто не понимает, как поведёт себя животное», — пояснил эксперт.
«Наш Город» направил запрос в «Леспаркхоз» и администрацию Тюмени, чтобы выяснить, какие действия предприняты в связи с этой ситуацией.