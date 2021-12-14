Беременную тюменку покусала стая собак на Лесобазе

«На этих собак жалуется весь наш район, но ничего сделать не могут, поскольку доказательств нет. Животные не раз показывали агрессию, но до этого укусов не было. Местные рассказывают, что когда на собак поступают жалобы, эта женщина их куда-то уводит. Может я и отнеслась бы к этому проще, но из-за своего положения уже боюсь не за себя, а за ребёнка», — рассказала тюменка.