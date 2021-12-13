Жители ЖК «Горизонт» смогут пользоваться тротуарами вечером в январе 2022 года

Для жителей ЖК «Горизонт» настанут светлые времена. Коммунальные службы начинают установку опор освещения, чтобы люди могли безопасно пользоваться тротуарами и площадками в вечернее и ночное время.
«10 декабря представители администрации города, управляющей компании, инициативные жители ЖК «Горизонт» встретились на месте, чтобы определить прохождение линии освещения», - сообщают представители МКУ «ЛесПаркХоз».
С 13 декабря подрядчик преступает к работам. Для освещения пешеходной дорожки протяжённостью 337 метров потребуется установка 12 опор. На это нужно несколько недель. Линия освещения заработает только в новом году в январе.