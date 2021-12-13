nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители ЖК «Горизонт» смогут пользоваться тротуарами вечером в январе 2022 года

13 декабря 2021, 12:04
Фото: "ЛесПаркХоз"
Начался монтаж опор освещения на улице Дружбы (лесной массив) в Тюмени, сообщает МКУ «ЛесПаркХоз».

Для жителей ЖК «Горизонт» настанут светлые времена. Коммунальные службы начинают установку опор освещения, чтобы люди могли безопасно пользоваться тротуарами и площадками в вечернее и ночное время.

«10 декабря представители администрации города, управляющей компании, инициативные жители ЖК «Горизонт» встретились на месте, чтобы определить прохождение линии освещения», - сообщают представители МКУ «ЛесПаркХоз».

С 13 декабря подрядчик преступает к работам. Для освещения пешеходной дорожки протяжённостью 337 метров потребуется установка 12 опор. На это нужно несколько недель. Линия освещения заработает только в новом году в январе.

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25