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За сутки в Тюменской области от коронавируса скончались 31 человек

13 декабря 2021, 09:33
Фото: 1Mi
За сутки в Тюменской области от коронавируса скончались 31 человек
За минувшие сутки в Тюменском регионе от коронавируса скончались 31 человек, сообщили в оперативном штабе.

В общей сложности за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 1 121 смерть от COVID-19, в том числе в Югре умерли 9 инфицированных, на Ямале — трое.

«За последние сутки в 85 субъектах РФ подтверждено 29 558 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших порядка 7,9%, а именно 2 328 больных, переносят вирус без ярко выраженных симптомов», — пояснили в оперштабе.

В Тюменской области ковид подхватили 304 местных жителя. В Ханты-Мансийском АО 198 горожан заразились вирусом. В Ямало-Ненецком АО инфицированы 124 человека.

На 13 декабря, выздоровели и выписались домой и госпиталей 28 561 россиян, включая 423 тюменца, 232 северянина и 79 ямальцев.

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