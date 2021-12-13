В Тюменском районе в ДТП пострадали два ребёнка

На улице Рабочей в селе Кулаково Ауди А4 не справился с управлением на скользкой дороге. Он врезался в Ниссан Ноут, в машине находилось двое 8-летних ребят. Один из них перевозился без детского кресла. Сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя Ниссан на 3 000 рублей.