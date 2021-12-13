На трассе в Тюменском районе в ДТП пострадали два ребёнка, сообщает ГИБДД.
На улице Рабочей в селе Кулаково Ауди А4 не справился с управлением на скользкой дороге. Он врезался в Ниссан Ноут, в машине находилось двое 8-летних ребят. Один из них перевозился без детского кресла. Сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя Ниссан на 3 000 рублей.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Сегодня в Тюмени в час пик пробки достигли семи баллов, в города произошли 4 аварии. Между тем серьёзных происшествий сегодня не зафиксировано, пострадавших нет. На Червишевском тракте и Профсоюзной велись дорожные работы.