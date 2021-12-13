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В Тюменском районе в ДТП пострадали два ребёнка

13 декабря 2021, 15:18
Фото: ГИБДД
На трассе в Тюменском районе в ДТП пострадали два ребёнка, сообщает ГИБДД.

На трассе в Тюменском районе в ДТП пострадали два ребёнка, сообщает ГИБДД.

На улице Рабочей в селе Кулаково Ауди А4 не справился с управлением на скользкой дороге. Он врезался в Ниссан Ноут, в машине находилось двое 8-летних ребят. Один из них перевозился без детского кресла. Сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя Ниссан на 3 000 рублей.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Сегодня в Тюмени в час пик пробки достигли семи баллов, в города произошли 4 аварии. Между тем серьёзных происшествий сегодня не зафиксировано, пострадавших нет. На Червишевском тракте и Профсоюзной велись дорожные работы.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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