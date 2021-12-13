В Тюмени могут возродить киоски с прессой и мороженым

Чиновники готовы обсудить с горожанами внешний вид сооружений, которые могут появиться на улицах Тюмени. По словам Руслана Кухарука, люди часто обсуждают и даже дискутируют на тему небольших киосков, где продают канцелярию, прессу, мороженое. Подобные объекты имеет смысл возродить в городе, но в определенном формате.
Киоски выполняют в городе не только функцию продажи определённых товаров. Это своеобразный облик областной столицы и в частности центра города. Грамотный дизайн, работа архитектора - мы получаем узнаваемые формы и объект, который вписывается в современный город.
Данные решения важны для позитивного восприятия Тюмени.