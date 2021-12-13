nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени могут возродить киоски с прессой и мороженым

13 декабря 2021, 11:29
Фото: Администрация Тюмени
Администрация Тюмени не отказывается от возрождения киосков и небольших торговых точек с прессой в городах.

Чиновники готовы обсудить с горожанами внешний вид сооружений, которые могут появиться на улицах Тюмени. По словам Руслана Кухарука, люди часто обсуждают и даже дискутируют на тему небольших киосков, где продают канцелярию, прессу, мороженое. Подобные объекты имеет смысл возродить в городе, но в определенном формате.

Киоски выполняют в городе не только функцию продажи определённых товаров. Это своеобразный облик областной столицы и в частности центра города. Грамотный дизайн, работа архитектора - мы получаем узнаваемые формы и объект, который вписывается в современный город.

Данные решения важны для позитивного восприятия Тюмени.

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25