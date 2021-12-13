Труп сбитой женщины на дороге в Тюменском районе обнаружил таксист

Полицейские установили, что погибшей было 37 лет.
«Изучив видеокамеры, установленные на участке, где произошла трагедия, предварительно автоинспекторы выяснили, что женщина была сбита автомобилем „УАЗ“. Водитель машины скрылся сразу после случившегося», — уточнили в ведомстве.
Также в Управлении добавили, что по предварительным данным, за рулём сбившего женщину авто находился 18-летний подросток. Молодой человек не имеет водительского удостоверения.
Вчера на трассе Тюмень — Тюмень произошла смертельная авария, в которой погибла 32-летняя пассажирка одного из автомобилей.