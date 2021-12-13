Соцсеть Одноклассники подвела итоги премии лучшего российского контента

Социальная сеть Одноклассники подвела итоги ежегодной премии лучшего российского контента «Самый ОК!» на основе народного голосования пользователей. Победителей выбирали в пяти номинациях: фильм, хит, сериал, шоу и трансляция 2021 года.
В номинации «Фильм года» победила картина «Пальма», рассказывающая о трогательной истории немецкой овчарки. Сериалом года стала сага о покорении Сибири «Угрюм-река» от Первого канала. Победителем в номинации «Шоу года» второй раз подряд стал детский музыкальный проект «Ты супер!» телеканала НТВ. Хитом года пользователи выбрали песню «РОДНОЙ» певицы LOBODA, Среди трансляций лучшей признана «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» от телеканала «МУЗ-ТВ».
Голосовать за любимых номинантов можно было в специальном приложении «Самый ОК!», которое за две недели посетили более полумиллиона пользователей. Голосование за звание лучшего длилось две недели — отдать свой голос можно было не более одного раза в сутки.
Фильм года:
Хит года:
Сериал года:
Шоу года:
Трансляция года:
Победители премии «Самый ОК» получат специальные статуэтки с эмблемой конкурса от ОК и значок на контент группы на весь год, который позволит группе выделиться в ленте новостей подписчиков и привлечь еще больше внимания к своему контенту.
Одноклассники в четвертый раз проводят онлайн-премию лучшего российского контента «Самый ОК». В ней принимают участие самые популярные российские проекты, которые представлены в соцсети.
*Публичные результаты премии на сайте и подсчет голосов участников голосования округляется в большую сторону до целых значений