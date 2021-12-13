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Соцсеть Одноклассники подвела итоги премии лучшего российского контента

13 декабря 2021, 08:12
Фото: Одноклассники
В номинации «Фильм года» победила картина «Пальма», рассказывающая о трогательной истории немецкой овчарки.

Социальная сеть Одноклассники подвела итоги ежегодной премии лучшего российского контента «Самый ОК!» на основе народного голосования пользователей. Победителей выбирали в пяти номинациях: фильм, хит, сериал, шоу и трансляция 2021 года.

В номинации «Фильм года» победила картина «Пальма», рассказывающая о трогательной истории немецкой овчарки. Сериалом года стала сага о покорении Сибири «Угрюм-река» от Первого канала. Победителем в номинации «Шоу года» второй раз подряд стал детский музыкальный проект «Ты супер!» телеканала НТВ. Хитом года пользователи выбрали песню «РОДНОЙ» певицы LOBODA, Среди трансляций лучшей признана «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» от телеканала «МУЗ-ТВ».

Голосовать за любимых номинантов можно было в специальном приложении «Самый ОК!», которое за две недели посетили более полумиллиона пользователей. Голосование за звание лучшего длилось две недели — отдать свой голос можно было не более одного раза в сутки.

Результаты премии «Самый ОК»*:

Фильм года:

  • Пальма 29%
  • Последний богатырь: Корень зла 27%
  • Батя 23%
  • Конёк-Горбунок 17%
  • Майор Гром: Чумной Доктор 5%

Хит года:

  • LOBODA 28%
  • HammAli & Navai 23%
  • Анет Сай, NILETTO 21%
  • Альбина Джанабаева 17%
  • Max Barskih & Zivert 11%

Сериал года:

  • Угрюм-река 36%
  • Преступление 18,8%
  • Мир! Дружба! Жвачка! 2 18,6%
  • За час до рассвета 15%
  • Вампиры средней полосы 12%

Шоу года:

  • Ты супер! 32%
  • Голос. Юбилейный сезон 31,5%
  • Дуэты 14%
  • Ледниковый период 12%
  • Беременна в 16 11%

Трансляция года:

  • Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света 37%
  • Алые паруса 32%
  • Вызов. Первые в космосе 16%
  • Евровидение-2021 11%
  • БЕТСИТИ. Кубок России по футболу 4%

Победители премии «Самый ОК» получат специальные статуэтки с эмблемой конкурса от ОК и значок на контент группы на весь год, который позволит группе выделиться в ленте новостей подписчиков и привлечь еще больше внимания к своему контенту.

Одноклассники в четвертый раз проводят онлайн-премию лучшего российского контента «Самый ОК». В ней принимают участие самые популярные российские проекты, которые представлены в соцсети.

*Публичные результаты премии на сайте и подсчет голосов участников голосования округляется в большую сторону до целых значений

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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