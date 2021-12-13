Российская соцсеть VK перешла под контроль госструктур

Порядка 45% акций компании «МФ Технологии» перешла «СОГАЗУ», ещё 45% — «Газпром банку», а оставшиеся 10% — «Ростеху». Общая сумма сделки неизвестна, однако, исходя из стоимости продажи своей доли Сбером, 45% ценных бумаг могут быть оценены в сумму от 6,5 до 16 млрд рублей.
Судя по ссылкам на Mediascope, сеть ежедневно посещают до 71,8% россиян, что намного больше, чем в Instagram, Facebook или Tik Tok. Однако, независимые аналитики выяснили, что лишь 44% всех существующих аккаунтов были активны хотя бы однажды за прошедшие два года. Более того, только 46% личных страниц посещают каждый день. Таким образом, выходит, что аудитория у соцсети вроде большая, много зарегистрированных пользователей, но толку от этого нет.
На сегодняшний день среди конкурентов VK помимо Одноклассников и Facebook, фигурируют Instagram, Tik Tok и Telegram. И судя по развитию конкуретнов, VK отстаёт.
После продажи соцсети её основателем Павлом Дуровым в 2014 году госконтроль над наполнением площадки значительно ужесточился, а развитие площадки замедлилось. И речь идёт не только о пресечении «пиратства» и взрослого контента, но и о случаях уголовной ответственности за высказывания в постах, за которые можно лишиться свободы. Потому народ «уходит» в зарубежные соцсети, и это негативно сказывается на реальной живой аудитории VK.
«Актуальные рейтинги и исследования утверждают, что Instagram и TikTok являются очень серьёзными конкурентами для традиционных площадок. А всё потому, что ВК только в поиске себя и внедряет новые форматы. Тогда как Instagram уже зарекомендовал себя, как мировую современную социальную сеть, где находится большинство пользователей всемирной паутины, и у которой есть множество возможностей для размещения рекламного контента», — пояснил Андрей Ермошкин, коммерческий директор digital-агентства «Интериум».
На сегодняшний день VK становится инструментом контроля за настроением народных масс и выявления нежелательных элементов. Народ просто разбежался по другим сетям и вернуть доверие людей будет очень непросто.