Российская соцсеть VK перешла под контроль госструктур

Судя по ссылкам на Mediascope, сеть ежедневно посещают до 71,8% россиян, что намного больше, чем в Instagram, Facebook или Tik Tok. Однако, независимые аналитики выяснили, что лишь 44% всех существующих аккаунтов были активны хотя бы однажды за прошедшие два года. Более того, только 46% личных страниц посещают каждый день. Таким образом, выходит, что аудитория у соцсети вроде большая, много зарегистрированных пользователей, но толку от этого нет.