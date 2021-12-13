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Рефинансировать кредиты в Сбере теперь можно по ставке от 5,9%

13 декабря 2021, 10:12
Фото: пресс-служба СберБанка
Рефинансировать потребительские кредиты в Сбере стало ещё выгоднее. В рамках новогодней акции по кредитам от 13 месяцев предлагает беспрецедентно низкую ставку в 5,9% годовых по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование».

Такая ставка назначается в первый месяц использования кредита, после чего будет установлена базовая ставка (от 10,9% в зависимости от суммы кредита). По кредитам до 12 месяцев в рамках акции доступна ставка от 8,9% годовых. Предложение действует с 1 декабря.

Напомним, что с 13 ноября Сбер также улучшил условия оформления потребительских кредитов без обеспечения. Так, по кредитам на срок от 13 месяцев включительно также была утверждена специальная ставка 5,9%. Для клиентов с годовой подпиской СберПрайм+ она будет действовать первые три месяца пользования кредитом, для остальных клиентов — первый месяц. После окончания этого периода действует базовая ставка, которая также была снижена в рамках акции: для кредитов со сроком до 12 месяцев — с 9,9 до 8,9%; от 13 месяцев — с 11,9 до 10,9%.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

В ноябре мы уже запустили новогоднюю акцию по потребительским кредитам и теперь похожие условия доступны и по рефинансированию. Хочу отметить, что рефинансирование в Сбере — это отличная возможность уменьшить платежи по кредитам, снизив ставку и высвободить время, объединив несколько кредитов в один. А с учётом новогоднего акционного предложения, которое позволяет платить всего 5,9% в первый месяц после рефинансирования, это по-настоящему уникальная возможность, доступная только у нас.

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