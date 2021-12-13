Потепление до 0 °С и редкие осадки: прогноз погоды на текущую неделю

Понедельник: к 8:00 температура составит -11 °С и продолжит опускаться вплоть до ночи вторника (минимальный показатель составит -15 °С). Средний ветер 2-4 м/с (преимущественно северо-западный). Без осадков.
Вторник: к утру на термометре можно будет наблюдать отметку в -10 °С. Вечером -5 °С. Ветер 4-7 м/с (юго-западный). Также без осадков.
Среда: стабильная температура воздуха на протяжении дня -4 °С. Усилится ветер до 5-9 м/с (западный). Вновь без осадков.
Четверг: вместе с незначительным потеплением вернется небольшой снег. Средняя температура воздуха -3 °С. Ветер 5-9 м/с (преимущественно юго-западный). 0,3 см. снежных осадков в течение дня. К 2:00 следующих суток выпадет еще 1,2 см. снежного покрова.
Пятница: очередное незначительное потепление до -1 °С. Ветер 5-9 м/с (западный). Без осадков.
Суббота: выходные начнут возвращать немного зимнего настроения. С утра температура составит -3 °С, но ближе к вечеру-ночи похолодает до -12 °С. Ветер 3-7 м/с (преимущественно северо-западный). С утра ожидается небольшой снег.
Воскресенье: обратная ситуация. К 8:00 столбики термометров покажут отметку в -13 °С. К 20:00 немного потеплеет до -7 °С. Ветер 4-8 м/с (юго-восточный). С 14:00 также начнется существенный снегопад, который продлится до конца дня (1,3 см. снежного покрова).