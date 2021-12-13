Потепление до 0 °С и редкие осадки: прогноз погоды на текущую неделю

Воскресенье: обратная ситуация. К 8:00 столбики термометров покажут отметку в -13 °С. К 20:00 немного потеплеет до -7 °С. Ветер 4-8 м/с (юго-восточный). С 14:00 также начнется существенный снегопад, который продлится до конца дня (1,3 см. снежного покрова).